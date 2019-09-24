葛蘭素5款善胃得含可能致癌物質需回收　曾供應醫管局及衞生署

衞生署今日（24日）公布，從市面回收5款藥劑製品「善胃得」，因為相關產品含有可能致癌的雜質（NDMA）。受影響產品包括善胃得150毫克藥片（20粒裝及60粒裝）、善胃得300毫克藥片、善胃得糖漿150mg／10ml和善胃得注射劑 25mg／ml。 據藥物批發商葛蘭素的資料，受影響批次產品曾供應給醫院管理局、衞生署診所、私家醫院、本地私家醫生及藥房，亦有部分轉口至澳門。衞生署至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，正在服用上述產品的病人應向其醫護人員諮詢意見，以作適當安排。

有效成分含低量NDMA 在印度生產

衞生署今日接獲葛蘭素通知，有關其藥劑製品善胃得被海外藥物監管機構發現含有雜質N－亞硝基二甲胺（NDMA）。基於實驗室測試，該雜質被列為可能令人類患癌的物質。

葛蘭素指其產品在印度生產的有效成分雷尼替丁被發現含有低量的NDMA。作為預防措施，葛蘭素自願從市面回收所有含受影響有效成分的善胃得產品。葛蘭素已設立熱線電話（3189 8765）解答相關查詢。

衞生署會密切監察事件的發展和海外藥物監管局就該藥物發出更新的安全評估，以考慮任何必要的跟進行動。衞生署亦已於本月18日發信予醫護人員，通知他們有關事件。

涉事產品曾供應給醫院及診所

上述產品是用於治療胃部疾病的藥物，而相關口服產品屬非處方藥物。根據葛蘭素的資料，受影響批次產品曾供應給醫院管理局、衞生署診所、私家醫院、本地私家醫生及藥房，亦有部分轉口至澳門。

衞生署發言人說，衞生署至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，並會密切監察有關回收。發言人補充，正在服用上述產品的病人應向其醫護人員諮詢意見，以作適當安排。市面上有其他替代藥物可作相類用途。