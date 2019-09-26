【逃犯條例】中大百萬大道變「連儂大道」　校方：保留紀律處分權

反修例運動下，全港多區出現貼滿便條紙及文宣的連儂牆、連儂階梯等，就連大學範圍內亦有同類情況。有人響應「中大人x連儂大道」活動呼籲，昨晚（25日）十時開始在香港中文大學校園內的百萬大道張貼文宣，亦有人在地面噴上「願榮光歸香港」標語及戴上頭盔、防護裝備的抗爭者人像。 中大校方今日（26日）發聲明，對校園多處地方及建築物屢遭恣意塗污表示遺憾及痛心，並形容有關行為妄顧其他校園使用者權利及感受，「不能以言論自由作為辯解」，又表明校方保留對任何塗污校園的行為之紀律處分權利，並會嚴肅處理涉刑事毁壞的情況。

有人響應早前網上發起的「中大人x連儂大道」活動，到中大校園內的百萬大道張貼文宣。（「中大校園電台 CUHK Campus Radio」facebook相片）

中大學生會早前透過facebook表示，有中大學生自發舉行「中大人x連儂大道」活動，參加者可預備文宣、便條紙，並帶備牆紙粉、膠水膠漿、膠紙等，於9月25日晚上10時到百萬大道烽火台集合，將百萬大道變成一條屬於中大人的「連儂大道」。

而據「中大校園電台 CUHK Campus Radio」及「中大學生報 - Chinese University Student Press」在facebook專頁發表的帖文，昨晚至少有數十人響應活動，由晚上約10時至凌晨時份，於百萬大道、烽火臺上張貼與反修例運動有關的文宣，亦有人於百萬大道地面以噴上「願榮光歸香港」字眼及象徵抗爭者的人像。

+ 5 + 4 + 3

校方：有關行為屬破壞、妄顧他人感受 不能以言論自由作為辯解

香港中文大學今日發聲明回應事件，形容校方對校園近日多處地方及建築物屢遭恣意塗污、「面目全非」感遺憾及痛心，並指會保留對任何塗污校園的行為的紀律處分權利，若涉刑事毁壞，大學將嚴肅處理。

中大指，一直尊重各成員言論自由，亦設指定地方讓大家在守規及互相尊重原則下發表意見，惟近日部分人士於校園各處大範圍噴漆塗污，使用牆紙粉、膠漿張貼單張，校方形容有關行為是「破壞校園，妄顧其他校園使用者的權利及感受」，不能以言論自由作為辯解。

校方聲明特別提到昨晚（25日）深夜至今日（26日）凌晨期間，校園本部多處遭不同人士噴漆塗污，並以牆紙粉、膠漿張貼單張於地面，校方形容有關行為令「校園遭受大面積損污，面目全非」，對事件表示遺憾及痛心。