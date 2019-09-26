派對電車踏入一周年　10月底舉行文化沙龍　文化傳承創新議題

電車向來深受港人及遊客歡迎，本地初創企業文創移動與香港電車推出派對電車「Circus Tram」經已踏入一周年。為慶祝一周年的成立，Circus Tram將於10月底舉行《回到未來》文化沙龍系列，並邀請多位文化界人士於電車一同研討文化傳承與創新的議題。

屆時活動電車將會遊走上環、銅鑼灣及跑馬地等地區。（文創移動提供）

Circus Tram去年9月正式通車，成為首個集合城市體驗、創意及文化遺產等集於一身的流動活動空間。通車一周年，Circus Tram將於10月24至27日舉行《回到未來》文化沙龍系列，當中邀請了五位講者，包括新進粵劇紅伶謝曉瑩、篆刻圖章高手吳錦泉、武學倡導者趙式慶、藝評人李偉民以及設計師陳韻淇，屆時將會搭乘電車邊遊歷城市，邊談及文化傳承議題。

其中設計師陳韻淇更為活動設計了咸魚食譜，希望讓逐漸消失的港食傳統得以重新包裝及保存。

設計師陳韻淇（中）為是次活動設計了咸魚食譜，希讓逐漸消失的港食傳統以創意重新包裝。（梁鵬威攝）

《回到未來》── ⽂創移動⼀週年⽂化系列將於10月24至27日舉行，活動歷時逾兩小時，由晚上7時45分開始至10時，屆時參與者將搭乘電車遊走上環、銅鑼灣及跑馬地等地區。參加費用會員則為398港元，非會員為498港元。



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