【逃犯條例】醫管局：不鼓勵醫院集會　但暫不會以特別方法處理

反修例風波未平，公立醫院醫護人員多次於各醫院內舉辦集會、築人鏈，醫院管理局行政總裁高拔陞早前向全體同事發出公開信，指醫院範圍不是適合舉辦集會的地方，惹起很大的反響及批評。 高拔陞今（26日）重申，醫院不是舉辦示威集會的最合適地點。被問到會否阻止醫護集會時，醫管局主席梁智仁就稱，醫護人員亦是普通市民，醫管局不鼓勵舉辦集會，但暫時不會用特別方法去處理。

高拔陞重申，認為醫院不是舉辦示威集會的最合適地點。（鄭翠碧攝）

有網民在社交平台Facebook專頁HA Secrets反駁高拔陞的公開信，不滿他指醫院範圍不是適合舉辦集會的地方，質疑當局雙重標準。

高拔陞今出席醫管局大會會議後表示，上任後到過7個醫院聯網舉辦員工大會，期間有討論過有關社會情況的問題。他解釋向員工發出公開信，是希望將在員工大會聽到的意見告訴同事。他稱，明白同事對社會情況會有想法及情緒想表達，但最重要是顧及病人服務、病人安全及感受，認為同事表現專業，能夠一視同仁地治療病人。



梁智仁稱，醫管局不鼓勵舉辦集會，但暫時不會用特別方法去處理。（鄭翠碧攝）

多區公立醫院醫護曾自發舉行集會，表達反修例及人道訴求。（資料圖片）

不過，高拔陞強調，醫院並不是舉辦示威集會的最合適地點，因為不同政見人士表達意見時，可能會影響到醫院運作。

被問到醫管局在日後會否阻止醫護人員舉辦集會時，梁智仁就補充，醫護人員也是普通市民，「好難阻止佢哋諗咩」；醫管局不鼓勵醫護人員舉辦集會，但若舉辦時，必須做到不暴力及不可人身攻擊，也不可阻礙醫療服務及病人福祉，暫時醫管局不會以特別方法去處理有關集會