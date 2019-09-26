【9.26交通消息】社區對話會後示威者堵路　部份巴士、小巴改道

行政長官林鄭月娥出席的首場「社區對話」今晚（26日）於灣仔伊利沙伯體育館舉行，對話完結後，大批示威者走出馬路聚集，希望封閉愛群道車場出入口，阻止林鄭月娥離開。示威者又高叫口號，亦有示威者將鐵欄擺放在黃泥涌道，架設路障，亦有人將花盆掟出行車線，令附近交通受阻，《香港01》會持續更新交通資訊。

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【22:41】運輸署表示，因道路狀況，下列灣仔區的路段現暫時阻塞/封閉：

-立德里

-德仁街

-車輛不能由摩理臣山道左轉入祟德街

-伊利沙伯體育館對出的一段皇后大道東(黃泥涌道方向)

-愛群道

因應灣仔區道路狀況，以下的公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：



下列巴士路線需改道行駛：

香港島路線：

10,X15



過海路線：

109,113



下列香港島專線小巴路線暫停服務：

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下列香港島專線小巴路線縮短行駛路線/改道行駛：

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有示威者在後門掘磚。(鄺曉斌攝)

【22:20】新巴城巴表示，因應灣仔的道路情況，1條路線暫停服務，3條路線需改道行駛。

暫停路線：X15

改道日間路線：10, 109, 113

【22:20】新巴城巴表示，因應灣仔的道路情況，1條路線暫停服務，4條路線需改道行駛。

暫停路線：X15

改道日間路線：10, 109, 113, 170

【22:18】運輸署表示，因道路狀況，下列灣仔區的路段現暫時阻塞或封閉：

-立德里

-德仁街

-車輛不能由摩理臣山道左轉入祟德街

-伊利沙伯體育館對出的一段皇后大道東(黃泥涌道方向)

-愛群道

署方又指，警方將視乎現場路面情況實施及調整封路、交通管制及改道措施。

因應灣仔區道路狀況，以下的公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：



下列巴士路線需改道行駛：

香港島路線：

10,X15



過海路線：

109,113



下列香港島專線小巴路線暫停服務：

56



下列香港島專線小巴路線縮短行駛路線/改道行駛：

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