景賢里開放六天　下周六起免費派逾兩萬張入場券　每人限取4張

位於香港司徒拔道的法定古蹟法定古蹟景賢里，將於今年10月至12月期間，舉行6日公眾開放日，屆時將有定點導賞服務，參觀者可欣賞及了解景賢里的建築特色、歷史等。 政府今日（27日）公布，下周六（10月5日）起一連兩天會免費向市民派發21,600張入場券，入場券先到先得，派完即止，每名市民最多可取4張。

政府公布，法定古蹟景賢里將於下至12月共六個周末舉行公眾開放日。（資料圖片）

於1937年興建，揉合中西合壁的建築風格的景賢里，將於10月19及20日、11月16及17日，12月14至15日開放予公眾參觀，每日將設4節參觀時間，每節限時1小時30分鐘，料合共可讓21,600人參與。而在公眾開放日期間，景賢里將提供定點導賞服務，亦會展出前業主借出的古董家具、播放景賢里紀錄片等，供參觀者欣賞和了解景賢里的建築特色及歷史。

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有興趣的市民可於下月5日及6日（星期六及日）到尖沙咀九龍公園香港文物探知館、中區香港公園茶具文物館，又或沙田香港文化博物館索取入場券。須注意，入場券以先到先得，派完即止形式發放，而每名市民最多可獲發四張入場券。



若入場券未能全數派出，剩餘入場券將於下月7日起在尖沙咀香港文物探知館開放時間內繼續派發。

派發地點 派發時間 九龍公園香港文物探知館 上午10時至下午6時 中區香港公園茶具文物館 上午10時至下午5時 沙田香港文化博物館 上午10時至下午6時

由於景賢里不設泊車設施，政府呼籲參觀人士乘搭公共交通工具前往。有關開放日詳情，可瀏覽發展局文物保育網頁，又或致電2848 6230查詢。