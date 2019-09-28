【9.28集會】家長攜幼子「快閃」灣仔連儂牆 　父：香港大家有份

反修例運動下，多區的天橋、隧道、街道牆壁及地面，都被人貼上反修例訊息便條紙或文宣。今日（28日）是9.28五周年，民陣在金鐘添馬公園舉行集會，有多名市民在前往集會途中，經過修頓球場外時，貼上文宣及便條紙。當中以年輕人為主，亦有中年人士為他們提供文具、口罩及文宣。 當中亦不乏一家大小，李先生與太太攜同幼稚園兒子到港島「快閃」連儂牆，只因他覺得「香港大家都有份，點解唔幫手？」

家住新界的李生及李太說，今日帶同兒子到灣仔行街及計劃參加金鐘9.28五周年集會。（鄧穎琳攝）

自認社運稀客 自製貼紙​貼連儂牆

家住新界的李生及李太說，今日帶同兒子到灣仔行街及計劃參加金鐘9.28五周年集會。李太直言，在反修例運動前甚少參與遊行集會等社會運動，就連2014年雨傘運動時期亦無參加，但批評是次政府太過分，「不能要香港用大陸個套」，於是決心走出來發聲，包括將自家製的貼紙貼上多區的連儂牆。

他們一家人途經修頓球場外的「連儂牆」時，貼上十多款自家製的貼紙，當中包括「五大訴求」，以及象徵連登、港豬等各界「connect」的貼紙等，呼籲他人「stand with hk」。

李生笑言只屬「土炮製作」，是一家人以紙筆畫上，再用電腦複製後翻印出來，在旁忙着貼貼紙的小男生多次強調「我都有份填色！」

被問到會否考慮移民？李生搖搖頭指「無能力」，他亦加重語氣說視香港為家，「香港大家都有份，點解唔幫手？」帶着仍就讀幼稚園兒子的他嘆言，考慮安全問題，並未穿上黑衣，「帶着他，都會擔心」，但希望兒子將來可生活在正常的香港，故會在安全情況下站出來。