【9.28集會】示威者衝政總外水馬　警舉紅旗後向天噴胡椒水劑驅趕

反修例風波未平，今日（28日）為雨傘運動的5周年，民陣發起今晚7時在金鐘添馬公園舉行集會。集會開始前，有數十名集會人士拍打及衝向政總東翼外的鐵欄，警方在傍晚6時42分舉起紅旗，隨後數次向天噴射胡椒水劑，驅趕示威者，不過同時有採訪傳媒「中椒」。

有示威者爬上政總海富天橋警方防線水馬，以電筒照向警方。（羅國輝攝）

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今日是雨傘運動的5周年，民陣發起今晚7時在金鐘添馬公園舉行「反抗威權迎接黎明」集會，獲得警方發不反對通知書。

傍晚6時許，市民逐漸到達金鐘添馬公園，亦有數十名示威者聚集在政總東翼門外。有示威者拍打及衝向海富天橋上、距離政總入口約100米的水馬，並爬上去，以鐳射筆照向內裡的警察。在數次警告無效後，警員於6時42分舉起紅旗，數分鐘後，警員數次向天噴射胡椒水劑，也噴中人群。現場有多名記者「中椒」，需暫停工作。

大批市民在金鐘政府總部外聚集。（羅國輝攝）

警方在社交網站上發言指，有示威者於晚上6時半，衝擊政府總部出入口的警方防線，亦有示威者用鐳射光線照射現場警員。警方多次警告示威者停止違法行為無效，已因應現場情況使用最低武力。警方警告示威者盡快停止違法行為。