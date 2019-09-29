【逃犯條例】遭「罷買」的又一城曾是寮屋區　中資股東已成過去式

反對修訂《逃犯條例》風波持續超過三個月，市民繼續以不同示威行動表達訴求。今日（28日）有網民發起「又一城罷買日」，呼籲市民罷買又一城商場內店舖。 於1998年開幕的又一城，商場業主也經歷過變化，最初由太古地產及中信泰富合資興建，後由太古地產收購中信泰富的股權，全權擁有和管理，及至2011年7月出售予新加坡淡馬錫旗下的豐樹產業。

今日（28日）有網民發起「又一城罷買日」，呼籲市民罷買又一城商場內店舖。（張浩維攝）

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又一城商場是香港著名的高檔商場，但其前身其實是寮屋區，當時稱朱古仔村（或作朱牯仔、豬牯仔），村落範圍相當於今天的城市大學、又一城、又一居、又一村花園。朱古仔村居住環境欠佳、亦不時發生火警，大約在70年代起，村落因城市發展逐漸被政府清拆。

而由太古地產及中信泰富合資興建的又一城，於1998年11月13日開幕。又一城設有7層可租用面積約5.4萬平方米的商場，以及和4層可租用面積約2萬平方米的商廈，總樓面面積共約125萬平方呎。又一城除了有電影院、美食廣場外，亦擁有全港第二大的室內溜冰場「歡天雪地」。

又一城在1998年開幕時，由太古作為管理公司，太古地產及中信泰富各持有五成權益。於2006年，太古地產以61.8億港元，購入中信泰富於又一城剩餘的五成權益，成為單一業主。及至2011年7月，太古將又一城出售予新加坡淡馬錫旗下的豐樹產業，現金總代價為188億元。在交易完成後，太古亦不再持有又一城任何權益。

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