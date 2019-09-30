【逃犯條例】建築測量界人士發聯署：對亂局感痛心　支持警隊執法

反修例爭議持續逾四個月仍未平息，並觸發多場激烈的警民衝突。多名建築、測量、規劃、園境及工程建造界人士於報章刊登聯署聲明，就香港亂局持續未平感痛心及擔憂，指尊重和平表達訴求的權利，惟斥街頭非法暴力活動嚴重破壞香港秩序。 聲明又提出五點呼籲，當日包括支持警隊維護法紀及嚴正執法、對任何暴力行為說不及堅持專業操守等。

多名建築、測量、規劃、園境及工程建造界人士發表聯署聲明，指就香港亂局持續未平感痛心及擔憂。（資料圖片）

多名建築、測量、規劃、園境及工程建造界人士今日（30日）以「一群愛護香港的專業人士的聲明」為題就反修例運動發表聯署聲明。聲明提及，近日一些街頭非法暴力活動破壞社會正常秩序、阻礙市民出行、影響經濟民生，導致許多店舖關門以及打工族須面臨失業。

聲明續指，有人發起圍堵政府及警署、甚至惡意妖魔化警隊正常執法，製造不必要的對立及仇恨情緒，引發不少年輕人藐視法治，香港法治的核心價值面臨前所未有的破壞及衝擊。

多名建築、測量、規劃、園境及工程建造人士今日（30日）於報章刊登聯署聲明，斥街頭非法暴力活動及支持警隊維護法紀。（王潔恩攝）

故此提出五點呼籲，包括不美化、不鼓吹暴力及對任何暴力行為堅決說不；支持警隊維護法紀、嚴正執法；堅持專業操守、專業不應參雜政治紛爭及不以政治損害專業；新聞從業員應持平客觀傳遞正反方聲音；教育工作者不應將破壞性、具負能量的理念及情緒，灌輸予心智未成熟的學生。

多名現任及前任公職人員均有參與聯署，包括規劃署前署長凌嘉勤、市建局行政總監韋志成、市建局前主席蘇慶以及房協前主席鄔滿海等；工程界立法會議員盧偉國、九龍鐵路前總裁梁廣灝亦有參與聯署。

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300多名律師聲明 冀香港能重新歸位

另外，有372名香港律師亦在報章刊登集體聲明，稱在過去100多天，看到這座美麗的城市混亂叢生令人憂心及痛心。聲明表示，香港的法治精神不論在回歸前及回歸後，均令人引以為傲、且數十年來在動盪前，均是亞洲最自由的城市，故希望香港能重新歸其位，又呼籲法律界人士應攜手捍衛香港法治、譴責所有非法暴力行為及以正當程序處理任何人的刑事及非法行為等。