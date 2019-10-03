入境處新總部遷將軍澳包括處理難民行街紙　居民聯署反對憂損治安

受灣仔海旁三座政府大樓重置計劃影響，政府擬將入境事務處總部(總部)搬至將軍澳。總部將設部門處理免遣返聲請。按照申請程序，聲請人須多次往返負責部門，進行會面。 就事件，將軍澳屋苑大聯盟收集近萬名居民聯署，於今日(3日)到灣仔入境事務大樓遞信請願，反對將軍澳入境事務處發難民「行街紙」。聯盟指，擔心大量難民會在社區出入流連，造成影響。

入境處新總部選址將軍澳。（當局文件截圖）

受灣仔海旁三座政府大樓重置計劃影響，政府擬將入境事務處總部(總部)將搬至將軍澳。新總部選址位於寶邑路及至善街之間，佔地約1.72萬平方米，工程費用預計68億。總部將設部門處理免遣返聲請。而按照申請程序，聲請人須多次往返負責部門，進行會面，釐清事實及回答問題，而在審核期間會獲簽發不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」），短期居留於港。



將軍澳屋苑大聯盟在7月至9月間，收集近萬名將軍澳居民聯署，反對將軍澳入境事務處發難民「行街紙」，要求政府將處理免遣返聲請的部門設置於遠離民居的地方，保留在九龍灣宏天廣場，維護社區治安。聯盟於今日(3日)到灣仔入境事務大樓遞信請願。



將軍澳屋苑大聯盟指，由於政府處理免遣返聲請緩慢，導致大量難民滯留香港。而將軍澳民居較多，亦有多達32間小學、59間幼稚園及26間中學，如遷入部門發難民「行街紙」，以處理免遣返聲請，擔心大量難民會在社區出入流連，造成影響。