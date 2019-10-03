【逃犯條例】港鐵多部閘機被損毀未修復　市民排長龍入閘

修例風波持續近4個月，港鐵多次安排惹來市民不滿，成為示威者針對對象之一，多個港鐵站的設備，如售票機、閘機都損毀，港鐵早前透露，維修所需零件短缺，將延長修復時間。 今早（3日）繁忙時段，將軍澳站及坑口站因為只有少數閘機維持服務，結果乘客出、入閘時均大排長龍，港鐵亦需派員以流動拍卡機疏導乘客。

將軍澳站等候入閘的市民，一度大排長龍。（Facebook群組將軍澳圖片）

昨晚（2日）有網民發起於8區集會，聲援被實彈所傷、一度危殆的中五學生。當中在將軍澳區集會的示威者，曾去到將軍澳站破壞閘機、售票機、八達通增值機、閉路電視等。港鐵事後表示，損毀較為嚴重的車站包括將軍澳站、坑口站、調景嶺站等。

之前港鐵行政總裁金澤培表示，維修所用的後備零件不足，修復愈來愈難，維修人員需從其他車站，拆除同類設施的零件作維修，以維持服務。港鐵主席歐陽伯權亦提到，後備零件「用得七七八八」，如衝突持續，封站次數及時間將更長、更頻密。

由於大量閘機被破壞，今日將軍澳站大部分閘機都暫停使用，A出口方向一度只有一部閘機運作，以致出、入閘的乘客需大排長龍，港鐵需調派職員以流動拍卡機疏導乘客。坑口站亦出現相同情況，多部閘機未能運作，等候入閘的市民，一度需排出站外等候，需要職員以流動拍卡機協助疏導。

昨晚同樣有示威者集會的大圍，亦一度有大量市民排隊入閘，人龍排至站外，而且站內的售票機亦被塗污。

對於要排長龍入閘，大量閘機關閉，有網民戲言，港鐵發起「不合作運動」；亦有網民認為，與人命相比，閘機損壞只屬少事。不過亦有網民批評，情況帶來不便，不應破壞閘機。