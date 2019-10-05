【區議會選舉2019】工運老將譚駿賢交棒　盼後輩繼續與基層同行

工黨譚駿賢由大學時代起擔任學生會會長參與社運與基層抗爭，畢業後成為職工盟幹事為工人爭取權益，直至現時成為屯門友愛北的區議員。投身基層工作20多年的譚駿賢坦言：「整個生涯幾乎圍繞基層，希望能夠離開議會，讓自己能有空間和時間重整過去為基層服務的生涯」，並決定交捧予工黨社區主任林明恩和林健翔繼續服務當區居民。

2015年譚駿賢由工運回歸社區參選區議會，最終以一百票差距擊敗連任多年的民建聯陳雲生，開啓區議員生涯。譚坦言受當年雨傘運動影響，甫上任即希望借自己區議員的身份，培育有意進入體制內改革社會的年青人參選，「如覺得有合適的人接捧，絕不會留戀議席。」

已為區議員的譚駿賢雖然當時已決心回歸社區，但亦經歷過掙扎。(王嘉祺攝)

譚透露當時已決心回歸社區，但參選前亦經歷內心掙扎。曾兩度與李卓人一同參選立法會的譚駿賢憶述，2016年李邀請他參選立法會，代他出戰，「當時不是擔心如人哥般予人形容過時，而是經歷兩次選舉後，認為自己不適合議會政治。」他其後推卻了李卓人的邀請，專心服務社區。

譚駿賢在短短一年的區議員生涯中接觸過不同求助者。(王嘉祺攝)

短短四年的區議員生涯中，譚接觸過不同求助者，他形容：「如果有機會將我在地區見過不同的人和求助個案結集成書，應該能夠反映出香港一半的社會問題。」這些求助者令譚感到憤怒：政府寧願將資源興建大白象基建，亦不願投資改善基層生活。在區議會，他形容部份區議員無心機討論地區事務，只關心每年的月曆和利是封應該用甚麼設計，區議會難以討論政策，改善居民生活。他提及，在本屆最後一次會議中動議加強區議會權力，但最終遭擱置，無法在任內革新區議會架構。

林健翔和林明恩均認為反送中運動後，會用區議員身分向街坊解釋運動。(王嘉祺攝)

兩位接班人自譚駿賢上任後，便一同服務地區。其中服務友愛北的林明恩形容譚每件事都親力親為，無論跟進甚麼個案都緊隨基層左右。服務友愛南的林健翔則認為譚是個勇於嘗試新事物和開放的議員，與一般泛民議員不同，「我們提議舉辦社區電競比賽、影全家合照、交換市集等這些社區沒有舉辦過的活動，譚都會放膽讓我們嘗試。」反修例運動後，如何在社區層面修補社會撕裂成為關注的重點。林健翔於雨傘運動後落區，發現傳媒未必能將運動理念和民主理念帶入社區，他認為向街坊解釋運動尤為重要。

譚駿賢希望兩位接班人上任後學懂與基層建立關係各與他們同行。(王嘉祺攝)

對於兩位接班人，譚表示二人自他上任後，便跟隨服務社區，他最希望他們學懂與基層建立關係，與基層同行，不要只為選票而永續當選議員。