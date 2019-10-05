【禁蒙面法・交通消息】港鐵機鐵下午恢復行駛　其他路線全日暫停

反修例風波愈演愈烈，特首林鄭月昨日（4日）宣布引用《緊急情況規例條例》通過《禁止蒙面規例》，並在今日（5日）午夜起生效。多區港鐵車站設施遭大規模破壞，並一度縱火。港鐵昨晚10時30分宣布，港鐵全線暫停服務，且今早亦不會提供服務。 據消息人士透露，港鐵網絡包括輕鐵及重鐵正準備試行車工作，以測試行車是否暢順及路軌有否異樣。倘一切如常，料最快將於下午1時半恢復行車。惟試行車後，部分鐵路線需較多時間清理。 港鐵下午公布，經與警方及相關政府部門進行風險評估後，因應機管局及政府要求，機場快線下午2時半恢復行車，惟只行駛香港站至機場站兩站；港鐵巴士則在下午4時起恢復有限度服務。惟其他鐵路線包括輕鐵全日暫停。

【16:06】港鐵宣布，因應政府及機管局要求，來往香港站至機場站列車服務每10分鐘一班車，不停九龍站、青衣站及博覽館站；香港站的市區預辦登機服務恢復，截止時間將維持在飛機起飛前90分鐘。另外，機場快線香港站會實施人流管理安排，所有機場快線乘客需要經過車站地面層指定通道，才能前往月台層乘車，現場會有港鐵職員協助乘客。

【15:52】運輸署宣布，因應道路情況，以下公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：

下列巴士路線暫停服務：

香港島路線：

15C,X15

過海路線：

W1



下列巴士路線需改道行駛：

香港島路線：

1,2A,2X,5B,5X,6,6X,8,8H,8P,10,11,23,25A,26,37A,37B,38,40,40M,42,70,72,72A,75,77,90,96,97,260,592,780

過海路線：

101,103,104,107,108,109,111,112,113,116,117,170,171,182,619,629,671,673,681,690,914,930X,948,962B,962X,968,969

機場路線/北大嶼山對外路線：

E11,E11A



下列九龍專線小巴路線暫停服務：26H

下列香港島專線小巴路線縮短行駛路線/改道行駛：25

【15:05】運輸署宣布，因應道路情況，以下巴士路線須改道行駛：

香港島路線：2A,2X,5B,5X,8,8H,8P,23,25A,26,38,42,72,72A,96,592

過海路線：101,104,108,109,111,112,113,116,117,182,629,673,681,914,930X,948,962B,962X,968,969

機場路線/北大嶼山對外路線：E11,E11A



下列香港島專線小巴路線縮短行駛路線/改道行駛：25



而電車服務介乎上環（西港城）總站及北角總站之間來回電車服務暫停。

港鐵大圍站被破壞。（盧翊銘攝）

【15:06】港鐵指多個港鐵車站早前遭受嚴重破壞，正努力修復。經與警方及相關政府部門進行風險評估後，除了機場快線列車服務下午2時30分起恢復外，其他鐵路綫包括輕鐵今日全日暫停；不過港鐵巴士將於下午4時起恢復有限度服務。

【14:30】港鐵公布，機場快線列車服務下午2時30分起恢復。因應機管局及政府要求，香港站至機場站來回方向維持10分鐘一班，維持關閉九龍站、青衣站及博覽館站。

【14:00】消息人士表示，港鐵試行車後發現部分鐵路線需較多時間清理，故通車時間尚待公布。



【13:09】山頂纜車公司表示，因應附近地方或出現示威遊行活動，山頂纜車服務今日（5日）將提早晚上10時關閉。而山頂凌霄閣及摩天台428，亦將提早於晚上九時關閉。

【11:30】港鐵消息人士向《香港01》透露，港鐵網絡包括輕鐵及重鐵將準備試行車工作。他解釋，所有鐵路行車前均會先試行，並檢視行車是否暢順及路軌情況。倘情況許可並無大礙，料最快將於今日下午一時半恢復行車，惟因車站設施被破壞，部分車站出入口將會維持關閉。據了解，有前線職員亦進入了康城車廠準備試行工作；西鐵則開始檢查路軌情況。

消息人士又指，一般進入試行車階段，該架列車須試行整條路線，當試行完畢，預計一至兩小時內便能恢復行車。

港鐵表示，因昨晚有激進示威在港鐵車站大規模破壞及蓄意縱火，當中亦有港鐵職員遇襲受傷，故昨晚約10時30分宣布，暫停整個網絡包括重鐵、輕鐵及港鐵巴士服務；同時亦宣布今早港鐵全線停駛。而九巴則指，日間巴士服務大致回復正常，將加派外勤人員協助乘客。