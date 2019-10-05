【禁蒙面法】輕鐵服務暫停 天水圍市民：阻礙行程　長者：唔識講

反修例風波掀起的警民衝突愈演愈烈，行政長官林鄭月娥於昨日（10月4日）下午宣布政府決定根據《緊急情況規例條例》，訂立《禁止蒙面規例》，並於今日（5日）凌晨起生效。公布後民怨升溫，全港逾十區出現阻路及警民衝突，中資、新建制店舖及多個港鐵站遭破壞，港鐵凌晨約1時許宣布，港鐵今日全線，包括輕鐵及巴士輕鐵及港鐵巴士服務亦暫停。 今早所見，昨日一度遭堵路的天水圍天耀、天盛一帶交通暢順，巴士站人流不絕，但尚未見擠湧；同時有少部分市民尚未得悉輕鐵停駛，在滿佈玻璃碎的輕鐵月台上等候。有受影響市民直言有阻礙行程，但形容不能計較太多；有長者得悉無交通工具後表示「唔識講啦」；亦有市民指，「乜都打爛」，只能留在屋苑附近走動。

港鐵宣布今早（5日）全線停線，大批市民於巴士站等候。（鄧穎琳攝）

據運輸署公布，截至清晨5時45分，除港鐵全線及港鐵巴士不會提供服務外，其餘專營巴士及渡輪服務維持正常，但部分巴士路線或因路面情況需臨時改道；全港逾百組交通燈被破壞或干擾，主要分布於屯門、元朗、荃灣和油尖旺。

記者今早於天水圍天耀、天盛一帶觀察所見，巴士站人流較一般星期六略多，時有居民談論交通情況，有人跟朋友嘗試截的士但失敗，笑言：「唔會上到小巴啦！的士？300元啦！哈哈！」最終登上巴士離開。

記者今早於現場所見，有港鐵職員於路軌作檢查。（鄧穎琳攝）

輕鐵停駛，惟天耀站內未見告示，月台上顯示屏玻璃被打碎後未被清理，多部出入閘機被拆毀、零件散落一地。

記者在月台停留約半小時才聽到有一次廣播，指需時修復，今日上午服務暫停，期間不少市民在月台上等車，亦見有港鐵職員沿路軌走動，檢查情況。有少量市民在月台上等候，其中在同區上班的市民梁小姐表示，特地提早半小時出門，但事先不知悉輕鐵停駛的她，得知停駛後，隨即表示要行回公司：「話無影響就假嘅，但有嘢要爭取，就要付出。」

長者得悉輕鐵停駛：唔識講啦

另有行動不便的長者到場後始得悉輕鐵停駛，直言感到無奈：「唔識講啦！」她表示，平日只需坐5至10分鐘車到泳池游水，現在要「兜大圈」經屋苑外圍，未知要行多久。

有路過的女士指，破壞痕跡隨處可見，難以評估情況，「乜都打爛，唔好去咁遠」，決定只留在屋苑附近走動。