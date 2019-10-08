【禁蒙面法】近80組交通燈損壞　所有專營巴士服務維持正常

運輸署周二（8日）提醒市民上午出門前，須留意交通情況及公共運輸服務的最新安排，當中所有專營巴士服務維持正常。

由於個別港鐵服務未回復正常，因應有關地區的乘客需求並且疏導交通，運輸署經協調各巴士公司後特別加強了以下14條專營巴士線的服務，包括：

馬鞍山往尖沙咀／尖東（九巴第281A號線、第281B號線及第87D號線）；往港島（隧巴第982X號線）。

將軍澳往港鐵牛頭角站（九巴第98A號線及第296A號線）；往蘇屋（新巴第796C號線）；往尖沙咀（新巴第796P號線）。

旺角第234X號線（灣景花園–尖沙咀）。

觀塘九巴第215X號線（藍田–尖沙咀）；往港島（隧巴第601號線、第601P號線、第606X號線及第619號線）。

專線小巴：觀塘區來往廣田邨與裕民坊的九龍專線小巴第63號，來回程均會繞經鯉魚門道港鐵藍田站；運輸署或會因應情況調動其他地區的日間專線小巴服務以應付乘客需求。

另外，渡輪和電車服務維持正常。

所有專營巴士服務周二維持正常。（資料圖片）

同時，運輸署表示，受破壞或受干擾的交通燈共有近80組，分布於屯門、荃灣、元朗、將軍澳、北區、大埔、沙田、東涌、九龍城、油尖旺、深水埗及觀塘，有關部門正竭力搶修；運輸署呼籲駕駛人士在駛經有關路口時請加倍小心忍讓，注意交通標誌的指示，特別留意過路行人的安全，過路行人請盡量使用鄰近過路設施如行人天橋和隧道。

運輸署會密切監察交通情況，並盡力維持道路設施的正常運作。