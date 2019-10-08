廉署起訴海麗邨居民義工　涉於2018年立法會補選送「福袋」賄選

廉政公署今日（8日）落案起訴深水埗海麗邨居民組織「海麗之友社」兩名義工，涉嫌派發「福袋」以誘使邨內居民在2018年3月11日立法會補選中投票予某候選人；該邨兩名居民另被控涉嫌同意接受「福袋」以投票予該候選人。四名被告已獲廉署准予保釋，將於星期四（10日）在西九龍裁判法院答辯。 該次立法會九龍西補選有三名候選人，分別是代表民主派出選的姚松炎、民建聯鄭泳舜和報稱獨立的前民建聯成員蔡東洲，最終鄭泳舜當選。翻查資料，「海麗之友社」曾表態支持鄭泳舜。

廉署起訴海麗邨兩名居民及兩名組織義工，涉於2018年立法會補選送「福袋」賄選。（資料圖片）

被告鄧奕梅（42歲）、王維霞（52歲），同為主婦及「海麗之友社」義工，同被控一項串謀在選舉中作出舞弊行為，向他人提供利益罪名，違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》第11(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。被告陳惠娟（50歲）、李謀（50歲），分別報稱為主婦及無業，各被控一項在選舉中作出舞弊行為，接受利益作為投票誘因罪名，違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》第11(1)(e)條及11(3)條。

2018年立法會補選（九龍西地方選區）於2018年3月11日舉行，提名期為當年1月16日至29日。據資料，該次補選有3名候選人，包括姚松炎、鄭泳舜、蔡東州，分別得票105,060票、107,479票及2,794票，最後由鄭泳舜勝出當選。

各被告於案發時均為海麗邨居民。海麗邨位於九龍深水埗，屬九龍西地方選區範圍內。所有被告均為登記選民。另外，鄧奕梅及王維霞同為海麗邨居民組織「海麗之友社」的義工。選舉事務處在廉署調查有關案件期間提供全面協助。

福袋中有價值100元日用品和食品

串謀控罪指，鄧奕梅及王維霞涉嫌於2018年2月28日至3月11日期間，一同及與其他不知名人士，串謀在該補選中作出舞弊行為，無合理辯解而提供多個「福袋」予有權在該補選中投票的海麗邨居民，作為他們投票予某候選人的誘因。每個「福袋」涉嫌載有約值100元的日用品和食品。

另一項控罪指陳惠娟涉嫌於2018年3月5日至11日期間，在該補選中作出舞弊行為，無合理辯解而同意接受一個載有約值100元日用品和食品的「福袋」，作為她投票予該名候選人的誘因。餘下控罪指，李謀涉嫌於同一期間，在該補選中作出舞弊行為，無合理辯解而同意接受一個載有約值100元不明禮物的「福袋」，作為他投票予該名候選人的誘因。