【逃犯條例】交通受影響　智能身份證換領中心晚上9時暫停服務

港鐵全線車站今日（11日）恢復服務，惟會提早在晚上10時收車。 入境事務處下午表示，由於公共交通服務受到影響，入境處轄下的全部9間智能身份證換領中心，將會在晚上9時暫停服務。已預約的市民可提前於今日較早時段，或在稍後日子前往智能身份證換領中心辦理換證手續，而無須重新預約。

將於今晚9時暫停服務的智能身份證換領中心包括港島智能身份證換領中心。（資料圖片）

港鐵公布，機場快線晚上10時開始，列車服務約每10分鐘一班車，中間不停九龍站及青衣站，博覽館站服務也暫停。機場快綫香港站會實施人流管理安排，所有機場快綫乘客需要經過車站地面層指定通道，才能前往月台層乘車，現場會有港鐵職員協助乘客。

香港站的市區預辦登機服務的截止時間，將維持在飛機起飛前90分鐘；九龍站的市區預辦登機服務，由晚上9時起暫停。

將於今晚9時暫停服務的智能身份證換領中心包括港島智能身份證換領中心、東九龍智能身份證換領中心、西九龍智能身份證換領中心、荃灣智能身份證換領中心，以及沙田智能身份證換領中心等，共有9間。日前智能身份證換領中心亦有因公共交通服務受到影響，而提早關閉的情況，昨（10日）就於晚上8時關閉。