【逃犯條例】東涌警署警長四招化解警民對立　網民：真正香港警察

反對修訂《逃犯條例》引起的示威持續，警民衝突接連發生，警察與示威者不時「劍拔弩張」。近日網上流傳一段「另類」短片，一名自稱是東涌的警署警長化解一場警民對立，從三分鐘的短片所見，他罵不還口，指令全副武裝的下屬「走」，主動放下槍桿，與市民溝通握手，互相展示誠實，又獲觀送離開。 截至今晚（11日）10時，短片在Facebook獲得約4,700個讚好或「勁正」，另有約140個「嘩」，無人給予「嬲嬲」。不少網民大讚警長的處理手法，認為只要大家願意和平、理性溝通，便可以獲得對方的尊重，有網民留言讚他是真正香港警察，「願阿Sir這份堅持見到陽光」。 《香港01》正向警方了解事件。

中大數百名學生昨日（10日）與校長段崇智會面，出現戲劇結果，由本來雙方互片，變成歡送段崇智離開，更有學生暱稱他「段王爺」，可見對立並非必然。

中大校長段崇智昨晚與學生會面，雙方由對立轉為談笑風生，顯示難得一見情景。（資料圖片）

一段長約3分鐘的短片，過去兩日在社交平台上廣泛流傳。片段的上載日期是10月8日，拍攝的地方相信是東涌東薈城對出的空地，疑有一群市民不滿在場警方的執法手法，於是與在場的警員理論。事件沒有演變成激烈的衝突，因為一名警長願意作為上級代表其他的同僚「做承擔」，並出示委任證讓在場市民留紀錄。

片段開始，在場的市民不時向穿上防暴警罵「黑警」、「警渣」等，但該名警署警長站在防暴警的最前方，並對市民說：「無論是一個活動，無論是有人說粗話，令你們感到不開心。我不想行為破壞東涌的氣氛，我作為他們的上級願意承擔。」

該名警長又表示，希望他的行為可讓市民知道有機制投訴警方的行為，「警隊三萬人，希望由我們之間可以做起。」他又指，稍後會向市民展示他的委任證。

一名男子向該警長表示，「你的處理手法是正確的，其實香港市民是想一個好的處理手法。我明白有時並非你做出來（處理手法），是有害群之馬、情緒不穩的，做出一些錯誤的決定。」

男子繼續稱「拘捕是沒有問題，每個市民上街、做示威者，他們犯法，你們的確可以拘捕。不過我們着重的點是，不想被捕者受到過分武力傷害！這數個月來，不要再用單一的事件來評論，大家都有眼看到。」

此時，警長除下掛在身上橙色槍柄的橡膠彈槍，並遞給後方的同僚。警長特意向男子打開隻手，示意自己沒有武器，釋出善意。男子則向警長提出「握個手？」，又指在場的全部均是初中生。警長於是向後大叫「Retreat 走」，片段亦可見防暴警員轉後離開，現場人士即時叫好，以及鼓掌，最後有人上前與警長握手。警長最後稱「希望你們感受到我的誠意。」

有看過片段的網民指，對警長的說話令人感動，大讚對方處理手法冷靜，長遠對警民關係有緩和作用。

↓↓部分網民讚賞東涌警署警長留言↓↓