【禁蒙面法】將軍澳醫院聲援　同事：張醫生與胞弟同被捕

全港多區昨天（13日）均有市民響應網上發起的罷買活動，惟活動其後演變成衝突，在將軍澳Popcorn商場內亦有人被捕，其中一名男子其後被證實為將軍澳醫院內科醫生。 有醫護人員隨即發起今天（14日）在將軍澳醫院內靜坐，以聲援該名醫生，大約一百人出席；亦呼籲其他醫院的醫護人員戴上黑口罩、黑絲帶工作，以表達對警方濫暴的憤怒，及對所有被捕醫護人員的支持。 參與靜坐的醫護又唱《願榮光歸香港》，並手持標語要求警方放人。

將軍澳醫院醫護及其他市民在醫院內，聲援被捕醫生。（陳倩婷攝）

將軍澳醫院黃醫生表示，今日出來聲援被捕的同事張醫生之外，亦想表達香港人權被打壓的問題。

參與靜坐的將軍澳醫院黃醫生表示，被捕張醫生是其同事，形容張醫生是有禮、容易相處及願意溝通的工作伙伴。他透露，張醫生與其胞弟昨日一同被捕，現已有法律支援給予他們。黃醫生昨日亦有到Popcorn商場，惟到場時張醫生已被警方制服。黃醫生又稱，張醫生家住該商場附近，並引述其家人說，張並沒有參與商場示威活動，只是途經商場。他坦言，自己有責任站出來，以向外界表達反對港人的人權受到剝削、打壓。

黃醫生是被捕張醫生的內科同事，他擔憂張醫生若因無犯法下遭濫捕而影響職業前景，甚至遭醫委會除牌，或令他日後無法服務大眾。（陳倩婷攝）

每個醫生除下白袍之後，都是一個香港人

另一名黃醫生同為張醫生的內科同事，他稱張醫生前一晚通宵on-call（候召）工作，事發時已下班，他對同事被捕感憤怒，又指每個醫生除下白袍之後，都是一個香港人，可以表達自己的意見。他相信張醫生無參與犯法的行為，又擔憂張醫生若因無犯法下遭濫捕而影響職業前景，甚至遭醫務委員會除牌，致使日後無法服務大眾，對年輕醫生而言是相當可惜。

同於內科工作的林醫生以前與張醫生是醫學院同班同學，相識近7年，她同樣對張被捕感到憤怒，警方至今仍未透露以什麼理由拘捕張醫生，現場影片亦未見他有任何衝擊行為，斥警方明顯濫捕。她續指，眼見有不公義的事在醫院發生，因此前來集會聲援。

昨天在將軍澳Popcorn商場內，有三人被捕。據現場消息指，三人無穿黑衫，當時只在現場指罵警員，後來隨即被捕，其中一名被捕者向在場人士透露，自己在將軍澳醫院工作。消息指，該被捕人士姓張，是將軍澳醫院的內科醫生。

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護士雷小姐和朱小姐均不認識被捕醫生，雷小姐提到有中五學生被警方開槍打中近心臟位置，但警方竟稱是射向其膊頭位置，她怒斥「呢樣嘢係我哋專業知識，唔好同我講佢中槍位置喺膊頭！」她認為醫護站出來是責無旁貸。

雷小姐特別談及警員全副裝備入醫院的問題，她指若高層認為醫護戴黑口罩會嚇壞病人，亦應該正視警員在醫院進出甚至拘捕病人，會為其他病人帶來負面影響，「而家佢哋嘅形象，大家都知咩事」，她促請醫管局高層正視問題。今日集會期間亦兩度有身穿防暴服的警員途徑，在場人士即高呼「黑警，還眼」及「解散警隊，刻不容緩」等口號。

對於外界質疑醫護集會有違專業，朱小姐澄清是利用自己的午膳時間發表意見，並無影響醫院服務。

資深護師朱先生認為，警方近日的濫捕情況嚴重。（陳倩婷攝）

資深護師朱先生認為，警方近日的濫捕情況嚴重，「二千幾個之中我諗有六七成都係濫捕」，又指警方只會拘捕「走得慢、無殺傷力嘅人」，他對前景雖不感樂觀，但仍須抱有希望，呼籲年輕人繼續堅持下去。

將軍澳醫院人事部在靜坐集會後與員工短暫會面，並稱會為有需要的員工提供心理支援。