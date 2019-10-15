科專校政風波　副校長倫敦出差缺席會議陪女子看歌劇　遭校長辭退

開辦自資專上課程的科技專上書院（科專）發生校政風波，副校長郭始剛涉嫌3月到英國進行公事時失職，而遭到解僱。校方承認郭沒有出席與一間合辦課程的英國院校重要晚宴，而是與一名女子前往看歌劇，因此決定解僱，但留任兼職顧問。 科專校長時美珍承認，郭始剛為她的丈夫，惟時強調去年聘用他時有向校務委員會申報，並獲得通過。二人結婚16年，事件發生後已分居，正辦理離婚。 《香港01》上周四（10月10日）已多次嘗試致電科專找郭始剛，又致電郭的手機及發短訊問題給他，但一直未獲回覆。

郭始剛今年3月代表校方到英國倫敦，出席西倫敦大學與各地合作院校的「海外院校課程合作研討會」，但郭缺席一重要活動，引發今次風波。（科專facebook截圖）

倫敦院校向科專查詢缺席原因始揭發

科專現與西倫敦大學（University of West London）在港合辦五個課程。郭始剛今年3月代表校方到英國倫敦，出席西倫敦大學與各地合作院校的「海外院校課程合作研討會」。所有與該大學合作的海外院校都有代表出席，主要討論課程質素要求及合作形式。其中一項活動是晚餐會議，但郭始剛當晚卻缺席。

西倫敦大學向科專查詢郭始剛缺席原因，校方才知悉。時美真表示，郭始剛向管理層承認他當晚與一名女子前往劍橋看歌劇而缺席。之後科專管理層在會議後，認為郭失職，決定他須離任副校長，但由5月起轉任合約顧問，以免影響院校進行中的課程評審工作。由於變動突然，消息也不逕而走。

現年65歲的郭始剛曾任公開大學全日制學院院長，與科專校長時美珍為夫婦關係，兩人現正分居，辦理離婚。（資料圖片）

聘夫任副校長 校長時美真：有向校委會申報

現年65歲的郭始剛曾任公開大學全日制學院院長，亦有出任校董會秘書一職，去年退休。他由2016年年中起出任科專兼職顧問，就課程評審提供意見。時美真表示，去年他退休後，於7月1日開始出任科專全職副校長，主要負責學校行政工作，以及應付學術及職業資歷評審局對學校的課程評審工作。

科專為自資院校，時美真表示，政府對自資專院校聘用「自己人」有嚴格限制，過去亦有院校被揭發任用自己人尸位素餐，她對此十分了解。她指郭始剛在課程評審工作有豐富經驗，去年原副校長又退休，郭正好適合填補空缺，亦只支取他在公大時一半月薪。她強調有向校委會作出申報，並且在討時避席。

時美真與郭始剛已分居 正辦離婚

時美真與郭始剛結婚16年，是她的第二任丈夫。對於陪同郭出差的女子，她亦知悉對方身份，是一名姓范、出身醫學家庭的護士，二人12年前在公大認識，當時郭在公大教音樂，但范並非其直系學生，而是透過音樂學會認識。事件發生後，時美真表示與郭始剛已經分居，正辦理離婚。