港鐵列車服務正常　晚上10時提早收車　部分輕鐵線改道

港鐵表示，經審視修復工作的進度，並與相關政府部門進行風險評估後，港鐵所有重鐵車站今天(10月15日/星期二)將會投入服務；所有鐵路線列車服務維持正常。但由於個別車站仍有不少設施有待修復，為了騰空更多時間讓車務及工程團隊繼續餘下修復工作，港鐵各線(機場快線除外)、輕鐵及港鐵巴士服務將提早於今天晚上10時結束。

輕鐵：各路線今天維持行駛，然而個別輕鐵車站設施及信號系統被破壞而需要較長的復修時間，輕鐵服務調整如下:

-所有輕鐵路綫調整至每15-20分鐘一班 -705 與706綫混合並改道行駛 -751、751P綫在天水圍區改道 -751綫在屯門區不停友愛站 -所有輕鐵車輛不會行經友愛站、天榮站、銀座站、天湖站、天慈站、天水圍站

機場快線：因應政府及香港機場管理局要求，為配合機場實施的進出管制措施，機場快綫服務於10月15日晚上10時起調整如下：

• 來往香港站至機場站的列車服務約每10分鐘一班車，中間不停九龍站及青衣站 • 九龍站、青衣站及博覽館站的機場快線列車服務暫停 • 香港站的市區預辦登機服務的截止時間，將維持在飛機起飛前90分鐘。 • 九龍站的市區預辦登機服務，由晚上9時起暫停。

由晚上10時起，機場快線香港站會實施人流管理安排，所有機場快線乘客需要經過車站地面層指定通道，才能前往月台層乘車，現場會有港鐵職員協助乘客。因應機場實施的保安要求，港鐵人員會協助機場保安及機管局人員，於地面層協助乘客檢查是否持有有效機票或登機證等文件。港鐵指，有關安排屬自願性質。如有需要，警方亦會協助機場保安及機管局處理。