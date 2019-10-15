【逃犯條例】兩男涉藏汽油彈被控　一男另涉毆打揭其頭套異見人士

反修例行動持續，有網民上周日（13日）發起十八區商場「罷鷲」行動，演變成多區衝突。一名舞台設計師及一名無業男子在將軍澳被搜出身上藏有汽油彈，各控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。 該舞台設計師另涉在上月，遭不同政見人士揭開頭套後，把對方打傷，同時被控一項襲擊致造成身體傷害罪，三案今（15日）於觀塘裁判法院提堂，裁判官應控方要求拒絕兩人保釋，案件押至12月10日再訊。

下午約6時50分，有警員制服一名男子，聲稱其有汽油彈。就現場所見，制服該名男子的警員穿便服，有人戴口罩和鴨舌帽，裝扮如示威者。（王潔恩攝）

兩被告各涉藏2個汽油彈

被告姚少康，23歲，報稱舞台設計師，被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。控罪指，被告在今年10月13日，在將軍澳唐明街公園外的公眾地方，無合理權限或合理辯解，而攜有攻擊性武器，即兩支汽油彈。

被告劉嘉柏，22歲，報稱無業，被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。控罪指，被告在今年10月13日，在將軍澳尚德廣場2樓6號及7號升降機外的公眾地方，無合理權限或合理辯解，而攜有攻擊性武器，即兩支汽油彈。

警員清路障時拘兩被告

據悉，當日約有20多名示威者以雜物堵路，警員到場驅散。劉嘉柏在下午4時多被搜出背包藏有兩支汽油彈及打火機；姚少康在晚上6時多走向清理路障的警員，企圖燃點汽油彈。

控方申請將案押後8星期，等候化驗汽油彈及查閱片段。

另案事主疑曾除去姚的頭套受襲

姚於另案被控襲擊致造成身體傷害罪，被控在今年9月14日，在牛頭角東九龍文化中心地盤外襲擊尹廣培，因而對他造成身體傷害。據悉，姚與事主因政見不同而爭執，事主除去姚的頭套，姚打了其左額一下，致其額頭擦傷。

劉投訴被踩爛眼鏡

無業的劉嘉柏，其代表律師在庭上投訴，劉被捕時被警員威嚇，不准他向記者及公眾喊出自己名字，羈留期間被警員以強光照射，又踩爛其眼鏡及要求他提供電話密碼。

裁判官徐綺薇應控方要求，拒絕讓兩人保釋，案件押至12月10日再訊。

案件編號：KTCC1835、1836、1837/2019