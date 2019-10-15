【逃犯條例】300展商因示威取消來港參展　貿發局推五招挽信心

由貿發局主辦的香港國際美酒展將於下月7日至9日在香港會議展覽中心舉行，暫確認有1,000家參展商會來港，較去年總數暫少7.5%。反修例示威衝突爆發至今已四個月，貿發局表示，由7月書展至11月的九個展覽，累計有3%、約300家參展商取消來港。 貿發局署理總裁周啟良表示，近月事件仍未解決，確令來港參展商擔心。因此該局推五招增強他們來港信心，包括加強會展保安、提供專車來往酒店及會展、以及有職員會隨時接聽他們電話查詢和求助。

美酒展今年踏人第12屆，將有逾20個國家及地區、約1,000家參展商來港參展，其中新增烏克蘭酒商。美酒展將於下月7日至9日在灣仔香港會議展覽中心舉行，展期最後一日，即9日為公眾開放，有興趣「酒迷」可以入場，一看今年各地有甚麼好酒。

部分參展商推介酒品如下：

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貿發局表示，將安排約60項活動，而美酒展最後一天，即11月9日開放予市民憑票人場。貿發局署理總裁周啟良表示，香港政府自2008年起撤銷所有與葡萄酒稅有關的清關及行政管制措施後，葡萄酒業發展迅速，葡萄酒進口總值由2007年的16億港元，增加至2018年的120億港元，增幅達6.5倍；本地需求增長理想，反映香港酒業前景樂觀。他又提到，自2009年開始，香港一直是全球最大的葡萄酒拍賣中心之一，2018年拍賣總值達到1.33億美元（10.43億港元），全球排名第二。

每年各地展商均帶同世界各地的美酒來港「迎戰」，當中來自日本的參展商帶來特色酒。

來自捷克的J. Stavek Rose Bocky玫瑰紅酒，味道較為清純，出產的酒莊多次獲得獎項，由至2016年起連續三年獲得捷克最佳小型酒莊及2018年年度酒莊。此外，同一展商的Ludwig Andre Late Harvest 曾經在2016年捷克總統第一次到訪中國及2016年中國國家主席習近平到訪捷克時，曾經用來款待之用，當中其原料Andre為捷克當地品種，產量不多，紅酒顏色為紅寶石色，味道帶點微辣及陣陣櫻桃香，由於緩慢的熟成過程，單寧酸慢慢散發，恰到平衡。

貿發局署理總裁：無影響的確無可能

對於近月反修例衝突持續，貿發局署理總裁周啟良表示，事件的確令外地來港展商感到擔心，紛紛向他們作出查詢。他指由7月至11月，貿發局舉行九個大型展覽，未有任何一個取消，對此感到「安慰」；總共有9,600多家來自世界各地的參展商來港，有約300多家取消，佔總數約3%，「無影響的確無可能，係有下調嘅。但好多地方仲認為香港係相對安全、而且貿易最自由地方，加上已經做咗咁多年，所以對我哋仲有信心。」

周啟良表示，就將開始的美酒展為例，去年一共有1,075家來自世界各地的酒商來港參展，現距離展期仍有兩個星期，現時確認1,000家酒商會來港，他不敢確定最終數字能否跟去年持平，但仍有信心。他又強調到目前為止，在展期最後一日的公眾開放日，並無計劃提早「散場」或停辦。

為了確保參展商及各地買家能夠順利交易及安全受到保障，今年花盡心思「應戰」，並有以下五招：

1）會展大堂及各個位置加強保安； 2）為免擔心飛機延誤問題，已在機場及多個能夠接觸他們的地方設有櫃檯，為參展商及買家解答各項問題，並跟適合的買家進行配對； 3）延長展區的開放時間，確保他們能夠順利交易及收拾攤位； 4）為怕交通問題，已準備好接送車輛來往酒店及展區； 5）來港參展商及買家「人生路不熟」，職員已提供私人電話號碼，供他們隨時聯絡。

周表示，連月來的確有不少買家及參展商向他們查詢安全問題，故貿發局已經做出多項措施，確保他們安全，如呼籲他們到安全地區活動；加上連月來，對於參展商來說，的確未有任何事件發生，故積極聯絡有潛質的買家到場進行交易，令他們有一定信心，「而家的確係比去年少咗買家來港，但有潛質及高質素的買家依然來港進行交易，大家眼見係有生意做，所以都會有一定信心。」他更說：「美酒展今年仲多咗烏克蘭參展商，法國、美國及意大利展商比去年更加多，佢哋都對香港仲有信心。」