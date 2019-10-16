【施政報告2019】市建局「轉型」建資助房屋　或涉政府注資、批地

特首林鄭月娥今日（10月16日）發表新一份施政報告。林鄭指出，將賦予市區重建局新任務，要求該局在其重建項目中，提供更多首置上車盤或其他資助出售房屋單位，當中或有機會興建居屋或綠置居。 市建局過往的定位，是加快舊區重建，而且是偏向商業化、自負盈虧的運作模式，透過重建項目賺取利潤，再支持舊樓復修、舊建築保育活化等工作，而過往推出的煥然壹居、煥然懿居資助房屋項目，已是打破了先例。今次林鄭將多個資助房屋項目交予市建局，某程度大幅改動了市建局的角色，令其變成政府資助房屋體系的一部分，日後或需由政府注資、批地。

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市建局過往無責任提供資助房屋

市建局前身是「土地發展公司」，以商業為主的形式實行市區重建的計劃。2001年改組成的市建局，以重建發展、樓宇復修、文物保育及舊區活化為主要策略，希望加速舊區重建，並透過改善舊區環境促進經濟發展，繼續是自負盈虧，以發展私人物業為主導。

所以市建局過往部分負責的項目，亦被外界質疑傾重商業利益。例如旺角波鞋街項目，亦被指較為傾向商業，忽略波鞋街原先的特色；中環街市活化項目，早期「漂浮綠洲」的計劃，亦因為成本問題而擱置，要整個項目推倒重來。

政府過往曾委託市建局，將個別項目發展為資助房屋，包括現時的煥然壹居（啟德「樓換樓」發展區）及煥然懿居（首置上車盤），但這些只是極少數。今次林鄭月娥直接宣布，委託市建局提供更多首置上車盤，甚至日後可能包括居屋或綠置居，是將市建局過往的角色扭轉，將其變成房委會和房協以外，另一個正規提供資助房屋的架構。

林鄭月娥公布新一份施政報告，明確提出賦予市建局新任務。（余俊亮攝）

消息人士：建資助房屋未必蝕 但會「無得賺咁多」

消息人士承認，市建局興建居屋或綠置居等資助房屋，會「無得賺咁多」，但相信未必虧本。消息人士續指，政府將適當地提供資源配合，包括注資或提供土地予市建局建私營房屋，以作補償。被問及當局提供的居屋會否為「靚版居屋」，消息人士稱暫時未知，要留待市建局決定。

至於首置項目，據悉市建局正檢視有何重建項目適合作為首置盤，暫未有選址。不過，首置盤等公營項目需以折扣發售，被問及市建局的意願，消息透露，政府曾與市建局接觸，當時市建局表示「願意咁做」，市建局亦曾指財政穩健。

除了市建局外，施政報告又透露，政府將於2020年第一季出售安達臣道一幅私人住宅用地，興建約千伙「首置」單位，以落實繼市建局馬頭圍項目後，第二個「首置」先導項目。

消息指出，現時政府正研究「首置」單位會以單幢或混合式發展，而單位呎吋等亦有待討論，屆時會將條件加入地契條款，期望2022/23年接受申請。消息又指，項目會低於市價發售予合資格人士，雖然售價未定，但價格必須高於居屋。

煥然懿居是市建局推出的首置上車盤項目。（資料圖片）

市建局：歡迎並將會配合

市建局發言人回應指，歡迎各項相關措施並將予以配合，展開有關的研究工作以制定執行框架及細節，並提交予市建局董事會作討論及審批。

發言人指，市建局肩負更新舊區的使命，在未來數年將會撥備資源，配合施政報告中有關房屋政策的新措施，協助滿足市民的住屋需求及改善生活環境。至於重建公務員建屋合作社樓宇，市建局已挑選了兩個位於九龍城區地段的公務員合作社樓宇，作試點項目。該項目現正進行技術評估，預計在明年年初啟動。

發言人又提到，隨著政府早前公佈加強現時四項樓宇復修資助計劃，包括樓宇更新大行動2.0、優化升降機資助計劃、消防安全改善工程資助計劃及長者維修自住物業津貼計劃，市建局將會增撥資源推展各項計劃的執行工作，協助更多有需要的業主妥善維修及保養其樓宇，紓緩樓宇老化的速度。