【施政報告2019】年輕人對未來失希望：民生政策難解當前政治怨氣

反修例風波持續超過四個月，特首林鄭月娥今日公布新一份《施政報告》，有部分措施是針對年輕人，包括中小學生開學津貼、加推青年宿舍，以至搭建平台讓年輕人對明日大嶼計劃發聲等。然而，有年輕人指，在現今局勢下，現屆政府已失去認受性，不認為推出任何新政策及措施能化解當前民怨。他們認為，要化解年輕人怨氣，政府應在報告直接回應坊間的政治訴求：「政治問題，應政治解決。」

港大學生會評議會時事委員會署理主席彭家浩認為， 現屆政府已失去市民認受性，故不會理會特首所發表的《施政報告》。（資料圖片）

港大學生會評議會時事委員會署理主席彭家浩接受《香港01》訪問時認為， 現屆政府已失去市民認受性，故不會理會特首所發表的《施政報告》：「今朝都唔會專登去睇啦。」

彭指，在反修例風波下，青年人對未來失去希望故上街頭爭取，希望政府回應民間五大訴求。他認為，政府在《施政報告》推出社會新政策及措施同時，更應該直面今場社會運動：「最好當然提五大訴求啦，但冇可能。」

他續指，若政府《施政報告》僅著眼化解年輕人向上流動及「上樓難」等長久以來的問題，試圖緩和年輕人當下對政府的龐大怨氣，則並非對症下藥。

有中學生批評，年輕人當前關注香港民主發展，《施政報告》卻無觸及五大訴求之一的「雙普選」，不認為報告可以化解當前局勢。（資料圖片）

開學津貼2500元恆常化 中學生：不會平息年輕人怨氣

另一方面，政府今年八月公布，本學年向全港中、小學及幼稚園生發放每人2,500元的開學津貼，今日新一份《施政報告》公布，開學津貼將恆常發放。參與學校「反送中關注組」、中五生陳同學（化名）認為，派錢可為基層年輕人紓困，但不能夠平息或減輕年輕人對政府當前的不滿情緒。

陳同學批評，年輕人當前關注香港民主發展，《施政報告》卻無觸及五大訴求之一的「雙普選」，不認為報告可以緩和當前的緊張局勢，強調「政治問題，應該政治解決。」他續指，特首民望跌至新低，至今堅拒回應民意、回應社會對警暴問題等關注：「佢係消耗自己僅有嘅政途、咁多香港人嘅未來。」