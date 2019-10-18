【逃犯條例】陳帆：港鐵如不再受破壞　一、兩周內可回復正常服務

反修例風波愈演愈烈，港鐵多次安排抱受批評，成為示威者抗議對象之一，多個車站被破壞，服務受影響。不過意見認為，港鐵按規定，需維持「妥善而有效率的服務」，現時連續多天提早於晚上10時收車，是違反規例。 運輸及房屋局局長陳帆表示，港鐵提早收車有實際需要，強調並非托辭，「如果日常工作都要一萬人嘅時候，如果要修復其他設施檢修，佢嘅人手更加要多，佢要嘅時間更加多」。他又稱，如港鐵設施不再受破壞，估計一、兩周內可回復正常；但如果情況持續，或需繼續提早收車。

陳帆表示，如港鐵設施不再受破壞，估計一、兩周內可回復正常。（資料圖片）

根據《香港鐵路條例》，港鐵在專營期內任何時間，均須按照條例及營運協議，維持妥善而有效率的服務。陳帆今早出席港台節目《千禧年代》，對於港鐵近日連續多天提早收車，是否有違條例定，他表示港鐵需確保服務安全順暢，惟設施近日受到嚴重破壞。

被問到為何日間可安全行車，晚間卻要提早收車，陳帆表示，港鐵需時修復，平時晚上可能只得少於5小時作日常維修，現時要修復更多設施，就需更多時間、人手，希望市民理解。他強調，提早收車有實際需要，並非托辭，「如果日常工作都要一萬人嘅時候，如果要修復其他設施檢修，佢嘅人手更加要多，佢要嘅時間更加多」。

陳帆又指，如果設施不再被破壞，相信未來一、兩周可回復正常；但假如再被破壞，就如傷口需時癒合，收車情況會再延續。他又稱，有扶手電梯被灌水後，需要較長的更換時間。另外，由於維修零件短缺，他指港鐵將部分未有損壞的零件，移到其他車站使用。

港鐵服務已持續逾一周提早收車，今早港鐵亦表示，由於個別車站仍有不少設施有待修復，為了騰空更多時間讓車務及工程團隊繼續餘下修復工作，港鐵各線（機場快線除外）、輕鐵及港鐵巴士服務，將提早於今天晚上10時結束。