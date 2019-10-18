【禁蒙面法】元朗撕連儂牆中年婦𠝹刀指嚇市民　防暴戒備

10月18日晚，全港多區有「面具人鏈」活動，反對政府以《緊急法》訂立《禁蒙面法》。各區人鏈在9點後和平散去，但晚上9點多，元朗西鐵站外，有一批中年人帶同工具清理連儂牆和反修例文宣，現場其他市民未有阻止，只呼籲他們帶走垃圾。但突然有一名清理文宣的中年婦女，用𠝹刀指嚇市民，繼而引發口角，數十名防暴警到現場戒備。有警員指該婦人沒有問題，撕連儂牆的人士離去，留下大批垃圾。

事發約晚上9點多，有一批人帶同工具，到元朗西鐵站外清理「連儂牆」。路過的元朗街坊葉小姐，對《香港01》記者稱，當時並無人阻止要「撕紙」的人，只是呼籲他們清理完畢後，要將垃圾清走。

但期間一名中年婦女，以𠝹刀指嚇現場其他市民，令現場氣氛鼓譟。以𠝹刀指嚇市民的人，及其他清理連儂牆的人，與其他市民口角，之後有防暴警察到場戒備，氣氛愈來愈緊張。

10月18日晚9點多，元朗西鐵站外有大批防暴警戒備。（勞敏儀攝）

至夜晚9:45，大批防暴警察撤離元朗巴士站，但仍有大批市民聚集及不滿警方執法。有市民表示，即使有踩場人士曾手持𠝹刀、一度指向在場市民，但警員仍指沒有問題，沒有作出任何拘捕。其後有大批市民清理牆上殘留文宣。