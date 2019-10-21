【10.20遊行】佐敦路人聲稱不合法被捕　提人身保護令申請後獲釋

尖沙咀昨日有市民自發遊行，後演變成油尖旺區多處警民衝突，並有68人被捕。其中一名在佐敦被防暴警員指涉非法集結而拘捕的男子，聲稱他未有做任何違法行為，質疑警方不合法拘禁，今午(21日)申請人身保護令，要求馬上獲釋。案件今(21日)下午5時許，在高院緊急開庭處理。律政司代表回應指，該男子將即時獲釋，案件遂無限期押後，直至另有申請。

據悉，申請人介乎20至30歲，昨日下午4時左右被捕，他身上未有穿上任何示威者常用的裝備。

聲稱未作任何犯法行為

代表他的資深大律師潘熙庭上透露，申請人案發時身處行人路，未有做任何犯法的行為，亦沒有管有違禁物品。潘又指，申請人起初獲告知是警方機動部隊拘捕他，但因身份敏感，警方拒提供拘捕警員的身份。而警方之後指不知道是什麼人拘捕他，最終是商業罪案調查科的警員將他拘捕。潘認為，警方不合法拘留申請人，沒有恰當理由繼續拘禁。

律政司代表到庭稱申請人即將獲釋

潘續指，申請人今日凌晨和中午通知警方將申請人身保護令，下午4時亦有通知律政司會即開庭處理。律政司初時代表到庭，但法官仍表示想聽取律政司說法。經聯絡後，律政司的代表於6時許到庭，並指申請人將會馬上獲釋，申請方遂同意無限期押後。