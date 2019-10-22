港鐵各線晚上10時收車　機鐵晚上10時後不停九龍青衣及博覽館

港鐵表示，經審視復修工作進度，並與相關政府部門進行風險評估後，今天(10月22日) 港鐵各線(機場快線除外)、輕鐵及港鐵巴士服務將提早於晚上10時結束。

輕鐵各路線今天維持行駛；751線在屯門區不停友愛站。

機場快線自頭班車起，提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務。香港站及九龍站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

港鐵稱，因應政府及香港機場管理局要求，為配合機場實施的進出管制措施，機場快線服務於晚上10時起調整如下：

• 來往香港站至機場站的列車服務約每10分鐘一班車，中間不停九龍站及青衣站

• 九龍站、青衣站及博覽館站的機場快綫列車服務暫停

• 香港站的市區預辦登機服務的截止時間，將維持在飛機起飛前90分鐘

• 九龍站的市區預辦登機服務，由晚上9時起暫停

由晚上10時起，機場快綫香港站會實施人流管理安排，所有機場快線乘客需要經過車站地面層指定通道，才能前往月台層乘車，現場會有港鐵職員協助乘客。因應機場實施的保安要求，港鐵人員會協助機場保安及機管局人員於該處(地面層)協助乘客檢查是否持有有效機票或登機證等文件。港鐵指，有關安排屬自願性質。如有需要，警方亦會協助機場保安及機管局處理。