【長者房屋】老婦確診柏金遜症　憂入院舍夫難自理：過一日得一日

房屋問題彷如城內的夢魅，新一代置業夢固然難實現，惟於人口老化趨勢下，銀髮族的住屋需求同樣高企。 走進李婆婆的公屋單位，五臟雖小卻恰好足夠一對老夫妻同住。養育子女成人、亦有棲身之地，生活本應無憂。不幸婆婆卻在14年前確診柏金遜症，失去自理能力卻只能與年逾七十的丈夫互相依靠，「佢看不到我就同佢看，我行唔到佢就拖我行；」惟隨著枕邊人年紀漸長，二人頓憂日後失去對方的日子，批評政府從無顧及雙老的需要：「我最驚佢唔識翻來搵我...到時過得一日得一日。」

李婆婆與丈夫二人同居在公屋單位。（高仲明攝）

踏入李婆婆的公屋單位，牆上掛滿一幅幅家庭照、泛黃的結婚照。二人雙依雙伴數十載，「三個仔女都幾十歲啦，有晒自己家庭。」勞碌一生撫育孩子成人後，李婆婆卻不幸在14年前確診柏金遜症，由初時右手右腳乏力，到現時需要依賴藥物控制身體震抖、甚至開口說話亦有難度，「夾菜夾唔到、寫字寫唔到，想裝杯水都唔得。」

去年不慎滑倒 身體情況轉差

李婆婆以往為「一家之煮」，笑言丈夫不懂煮食，過去均由其照料一日三餐。不過，隨著病情漸趨惡化，李婆婆甚至難以外出買菜。她憶述於去年的除夕夜，一心打算親手烹調晚飯，讓兩口子能歡渡歲晚，「都無去買餸好耐，打算去求其買。」未竟當日於街市的扶手電梯跌倒，需要送院留醫，「醫生話我唔跌得幾多次啦。」

屋內掛著二人的結婚照片。（高仲明攝）

入院後聽從醫生勸告，獲轉介至社區中心為其安排輪候院舍，李婆婆心中最惦記同樣年老的丈夫。自從李婆婆出事後，其丈夫身體狀況亦趨轉差，不僅雙眼有白內障、血壓高等老毛病，甚至連記憶力亦急轉直下，「一齊去買餸，佢話驚街市人多容易跌倒，叫我坐喺一個位等，然後又唔記得我喺邊；」李婆婆坦言丈夫的失憶情況漸為頻繁，「驚佢有一日唔識翻來搵我。」惟礙於其丈夫未被確診任何病患，李婆婆估計難以替其輪候院舍服務。

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二人居於公屋單位，於外人眼中起碼無需擔心住屋問題；不過李婆婆坦言於二人而言，最大的困難在於照顧，「如果可以安排到住院舍，我可以還翻間公屋畀政府。」她續稱，二人於經濟上既未能負擔私營安老院，無奈丈夫未能符合輪候安老院舍的資格，「香港政府無顧及兩老的情況，無替過老人家著想。」對於政府推廣的大灣區養老，李婆婆斷言拒絕，有感於內地猶如與子女斷絕聯絡，「上到去即是死路一條。」談及養老，李婆婆語帶無奈，「我自己諗唔到可以點養老。」對於未來，她只能回答：過得一日得一日。

根據現時社會福利署的指引，若長者提出需要長期護理服務，需要先由指定服務單位提據其需要作出評估，並安排合適的護理服務。倘若長者被評定為身體狀況良好，中央輪候冊則不會接納其提出的申請。根據社會福利署去年底的數字，截至去年11月有超過4萬人輪候資助院舍服務，當中平均輪候時間為38個月，即長者需要平均輪候超過三年。