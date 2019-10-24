【校園天地】慕光尋夢啟航

慕光英文書院的中一及中二級同學透過體驗式的尋夢之旅，學生們會走入社區，從身邊事物出發，了解不同環境及文化，從而為自己關心的群組或事情制定一個夢想計劃，運用創意、創新思維、共享資源及STEM等方法，嘗試為社區及生活帶來新改變。今年度本校共有18個夢想項目，實行與老師一同感受世界，一同發夢！整個計劃會透過網上眾籌，共享資源及經驗分享等方式，提高公眾對學生夢想的關注，協助同學們一步步實踐目標。

同學們的夢想與聯合國提出的17個可持續發展目標有關，均是以永續社會為目標。同學會先經歷共感期，由同理心出發，探索身邊的社區及世界正面對的難題，從而找到夢想的方向，例如他們走到我校附近的樂華邨，訪問及觀察老人的生活；計劃到沙灘清潔垃圾；又或去到超級市場，探討蔬果過度包裝的問題；就連每天上學下課時途經功樂道的短短十分鐘，也留意到有關狗糞收集箱問題。

所以說，只要抱持著開放的心、眼睛和靈活的腦袋，任何地方也能成為共感的一部分！

經歷共感期後，有一些同學們認為全球暖化與環境破壞已迫在眉睫，因此同學們希望把推廣及實踐環保的想法附諸實行，另外一些同學則非常關心本港弱勢人士，皆想盡辦法解決他們的生活。

從遊戲中認識18個永續目標。

以下是其中三個夢想項目的簡單介紹。

1.環保膠樽溫室

按觀察，本校小食部每天共售出200支樽裝水。留意到香港學生購買樽裝水的數量驚人，按全港大約800間中小學計算，使用膠樽總數非常驚人。故此，學生希望利用膠樽製作環保溫室，一方面可以善用再造資源，另一方面亦希望透過製成品，給予大家視覺震撼。大家每天的水樽就在這裏，集合起來數量非常龐大。從而希望帶出減少購買樽裝水，培養自備水樽的良好習慣。

2.流動天象廳

城市人都少有觀星的機會，一班同學想出在校內興建一個流動天象廳，免除天氣不穩與蚊叮蟲咬的因素。同學們用兩個月時間，蒐集資料，製作1:10模型，裁切不同組件，組裝到測試，最後成功在製作能夠容納20人的流動天象廳，並在內進行星空模擬及全天幕電影播放，更將流動天象廳帶到不同學校，社區，進行科普宣傳，讓市民大眾認識觀星的樂趣。

3.狗糞收集箱

本校位於觀塘半山，不少居民都喜歡在行人路上放狗散步。同學們發覺回校的路上總有很多狗糞，不少師生們也錯中招。經過觀察，同學們發現行人路上的狗糞收集箱數量稀少，擺放位置也不清楚，也留意到收集箱的衛生情況欠缺理想，不時傳出陣陣異味。經訪問後也了解到使用者大多不希望直接接觸收集箱。故此，因應以上情況，同學們皆希望為收集箱加入地圖定位，並想方法改善收集箱的衛生情況及結構，從而方便居民使用。

經歷完共感期和介定問題之後，同學即將進入定義期和創意動腦期，要開始思考如何一步一步把天馬行空的夢想實現在眼前，過程中他們除了自行動腦之外，也要考量如何找尋能協助夢想達成的資源，分析及評估不同方向的適切度及可行性，當中可能會遇上不少難題。對我們師生來說，如何解決難題就是最重要的學習點我們會和同學同行，一同為夢想努力！