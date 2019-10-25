【逃犯條例】禁堵塞紀律部隊宿舍　高院延長臨時禁制令

近月反《逃犯條例》以及《禁蒙面法》的示威中，警察宿舍及紀律部隊宿舍多番遭示威者包圍抗議。律政司早前入稟，要求禁止任何人堵塞21個警察宿舍及紀律部隊宿舍一帶的道路，以及禁止任何人損壞、非法進入宿舍等。律政司上周一向法庭取得臨時禁制令，案件今(25日)在高院處理時。法官庭上指，雖然批出臨時禁制令後，暫未有滋擾警察及紀律部隊宿舍的行為，但針對警方的事件仍未停止。法官批准延長臨時禁制令，直至法庭下達進一步命令，並指延長禁令不會影響公眾利益。

法官指針對警方的事件仍未停止

雖然今日未有利害關係方出席聆訊反對申請，但律政司一方今在庭上透露，有人上周四向律政司索取本案文件，惟當時已超過可索文件的時限。不過法官指出，對方仍有權向法庭申請延長索取文件的時間。若對方提出申請，法庭屆時才作處理。

就延長臨時禁制令而言，法官指雖然法庭在本月14日批出臨時禁制令後，暫時沒有人對相關警察及紀律部隊宿舍作出滋擾行為，但針對警方的事件仍未停止。法官指，證據顯示事件涉嚴重公眾滋擾，亦有高風險相關人士的行為，會對住客及宿舍造成傷害及損壞。法官考慮到即使批出臨時禁制令也不會對相關人士造成損失，也不會對公眾利益構成影響，且有關行為不涉及任何表達自由的權利，故決定延長臨時禁制令，直至法庭下達進一步命令。

原告律政司在入稟狀中，要求禁止任何人堵塞共21個警察宿舍及紀律部隊宿舍外的道路，亦禁止任何人煽動、幫助、慫恿他人作出有關行為。

禁止用鐳射光射向宿舍

此外，律政司亦要求法庭頒令，禁止任何人以任何方式，損壞宿舍的大閘、門窗、外牆、閉路電視等設施，亦禁止任何人未經准許進入宿舍範圍，及用鐳射光、射燈、閃燈射向宿舍，以影響住客的視線，也禁止任何人煽動、幫助、慫恿他人作出有關行為。

入稟狀中附上各個宿舍外被禁止堵塞的範圍，以及有關21個警察宿舍和紀律部隊宿舍的列表，包括以下的10個警察宿舍，11個紀律部隊宿舍。

警察宿舍

1. 青山政府宿舍

2. 柴灣已婚警察宿舍

3. 奧卑利街已婚警察宿舍

4. 警察學院(香港仔)已婚宿舍

5. 上水已婚警察宿舍

6. 大欖水警基地宿舍

7. 青衣已婚警察宿舍

8. 屯門湖康警察宿舍

9. 西區已婚警察宿舍

10. 元朗已婚警察宿舍

紀律部隊宿舍

1. 豐盛街紀律部隊宿舍

2. 高翔苑

3. 葵馥苑

4. 葵蓉苑

5. 荔景紀律部隊宿舍

6. 秀茂坪紀律部隊宿舍

7. 上水紀律部隊宿舍

8. 順利紀律部隊宿舍

9. 西九龍紀律部隊宿舍

10. 黃大仙紀律部隊宿舍

11. 油美苑

案件編號：HCA1886/2019