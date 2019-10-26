英審批留學簽證又延誤　教協收10宗求助　葉建源：有個案需改機票

英國是不少港生升學之選，隨着新學年到來，留學生陸續赴英開學。英國當局2017年曾因行政及人手安排，導致簽證審批「大塞車」延誤，最少有逾千學生受影響，未能在開學前取得學生簽證。 立法會教育界議員葉建源指，去年情況大有改善，沒有再收到學生求助；惟未能保持零紀錄，今年該會又接獲約10宗求助個案，延誤最長兩個月。他表示，經與有關當局交涉後，全部個案已解決，但部分人仍需付費更改機票。他期望當局可進一步改善審批流程。 《香港01》已分別向英國駐香港總領事館及英國簽證移民署查詢今年簽證審批情況，正等待回覆。

港生申請英國留學簽證，原來非由英國駐香港總領事館審批，而會交到馬尼拉的英國簽證中心一併處理。（資料圖片）

前年逾千港生開學前未取得簽證 影響升學

2017年英國留學簽證延誤審批風波，導致逾千名港生未能趕及在9月到英國開學，部分人甚至被取消學籍，大批受影響學生心急如焚。特首林鄭月娥當時亦主動開腔關注事件，表明已親自會見英國駐港澳總領事，政府更特設24小時求助熱線及電郵，甫開設首兩天便已接獲逾千個求助電話及逾500個電郵。

英國當局事後承諾作出改善，包括於申請高峰期提早規劃、增設「Access UK」網上申辦服務；另將香港學生簽證，改為集中在菲律賓馬尼拉簽證中心審批，確保有足夠人手處理申請，而非留待英國本部的部門處理，惟未有解釋為何由不駐港總領事館審批。

港人如要前赴英國升學，需要先向當局申請學生簽證。(英國政府網站 (GOV.UK)截圖)

每年6至9月為辦理英國簽證高峰期，一般情況下，留學生獲取錄學校發出入學核准證明（CAS）後，需於赴英3個月前，向英國申領屬於等級四(Tier 4)簽證。時間方面，根據英國當局官網所示，93%簽證申請可在15個工作天內完成審批，另設「快證」優先審批申請，審批時間為3至5個工作天。

葉建源：有個案審批延誤長達2個月

一直與當局磋商及跟進事件的立法會議員葉建源表示，去年並無接到相關求助；但今年則接獲約10宗留學生求助個案，原因是審批延誤由兩星期至兩個月不等，部分人即使轉為申請「快證」，亦不得要領，仍較所述時間遲，向有關部門查詢進度亦屢屢碰壁。

他又指，留學生未能按時取得簽證，帶來連鎖影響，包括需要額外付費更改機票，以及延遲入學。他表示，接獲求助後已即時跟進，要求當局作緊急處理，經交涉後有關個案已全數開學。

立法會教育界議員葉建源表示，部分受影響學生需要額外付費更改機票，以及延遲入學（資料圖片）

葉建源認為，情況雖無兩年前般嚴重，但亦有個別留學生因而造成損失，他對英國當局願意接納意見予以肯定，期望來年審批學生簽證更順暢。