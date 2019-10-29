【逃犯條例】申辦11.2維園集會　劉頴匡冀可藉此紓民怨

反修例風波持續，本周六（11月2日）再有人發起在維園舉行集會，主題為「求援國際，堅守自治」。申請今次集會不反對通知書的社運人士劉頴匡解釋，112是國際求援電話號碼，故選在當天辦集會。他又指，現時香港民怨需透過一個合法、和平途徑宣洩，對警方會否批出不反對通知書感到樂觀。他又批評，政府今日宣布黃之鋒被裁定參選區議會提名無效，只會激起更多民憤，令更多人上街。

集會發起人劉頴匡表示，早前與警方開會時，警方態度友善，未有提出任何特別要求，雖由上星期至今仍未獲回應，但仍有信心獲批不反對通知書。他認為，現時香港的民怨需透過一個合法、和平途徑宣洩，「上星期即使冇不反對通知書，市民仍然會出嚟，警察嘗試以水炮車、催淚彈壓制，亦鎮壓唔到香港人聲音，只會令暴力加劇。」

對於黃之鋒被DQ一事，他自言亦是「DQ的受害人」，形容DQ的魔爪不斷延伸，波及到更多人。他認為，近月參與運動的人數較6月時少，形容當民情緩和時，政府做法如同「助燃劑」，「政府一方面話止暴制亂，一方面又添煩添亂，相信會有更多人出嚟。」

他重申，是次集會訴求主要針對國際，一同聲援香港，維護高度自治、爭取普選權利。同時，他促請美國眾議院盡快通過民主人權法案，及希望各國停止向香港警察出售管制人群的武器，並呼籲國際救援組織派員到香港觀察，提供援助。

另外，他提到連登討論區「我要攬炒」團隊已聯絡國際，現有11個國家、33個城市響應行動，數目仍在上升當中，亞洲地區包括日本、台灣；歐美方面，德國、英國、比利時等地都有多個集會、活動，如建立連儂牆、遊行、築人鏈。