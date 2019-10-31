天文台預測下周初天氣稍涼　立冬「唔凍」　氣溫最低21度

近日天氣轉涼，踏入深秋外出亦要帶備外套。天文台預計，現時影響華南沿岸的東北季候風會在周末稍為緩和，但預料一股季候風補充會在下周初至中期，為廣東沿岸帶來稍涼的天氣。下周五（11月8日）便是立冬，天文台預測當日天氣短暫時間有陽光，氣溫則介乎21至25度。 此外，熱帶氣旋麥德姆會在今（31日）明（11月1日）兩日橫過中南半島並逐漸消散。而一個低壓區會在下周於南海中南部發展，並為該區帶來不穩定天氣。

天文台展望未來數日漸轉天晴。（資料圖片）

天文台表示，東北季候風正影響華南。同時，一道雲帶正覆蓋該區。另外，熱帶風暴麥德姆已減弱為熱帶低氣壓，在正午12時，麥德姆集結在老撾永珍之東南約630公里，預料向西移動，時速約22公里，橫過中南半島並逐漸消散。

今日是萬聖節，天文台預測，今日下午部分時間天色明朗，今晚則大致多雲，有一兩陣微雨，出外慶祝節日的市民可能要帶備雨具。而今日亦繼續吹和緩至清勁東至東北風，離岸間中吹強風，展望未來數日漸轉天晴。

天文台指，熱帶氣旋麥德姆會在今明兩日橫過中南半島並逐漸消散。（天文台網頁截圖）

天文台預測，明日部分時間有陽光，初時有一兩陣微雨，氣溫介乎23至27度，相對濕度為60%至85%，而天晴及日間乾燥料維持至下周二（11月5日）。下周五便是立冬，代表冬天開始來臨，以及動物準備冬眠的季節。天文台料立冬當天短暫時間有陽光，氣溫則介乎21至25度，未見寒意。

晴朗天氣至下周六就要暫別，天文台料下周六（11月9日）天氣大致多雲，有一兩陣微雨，氣溫介乎21至25度，相對濕度為65%至85%。