將軍澳醫院新日間手術中心啟用　轉用智能儀器可看醫護實時位置

九龍東醫院聯網今（31日）公布2019/20年度的工作計劃，其中將軍澳醫院開設了一間全新的日間手術中心，本月初啟用，提供外科、骨科、眼科、婦科等日間手術，料每年可處理1,000宗手術。
該中心應用了智慧醫院的概念，是全港首間引入智能上傳系統、手術室智能儀表板的醫院，儀表板可顯示醫護人員的實時位置及醫療儀器的分布，有助醫護工作及提升效率。
聯網總共會增加86張病床，當中聯合醫院會增加36張急症內科病床。聯網在2018/19年度的醫護流失率為6-7%，本年度會額外聘請30名醫生和127名護士。
九龍東醫院聯網總監譚錦添醫生承認，聯網在2018/19年度上半年流失較多醫護人員，而全年醫護流失率為6%至7%，與醫管局整體流失率相若。（李澤彤攝）
三醫院共增86張病床
九龍東醫院聯網總監譚錦添醫生表示，聯網在2017/18年度共服務近52萬人次，今年會增加86張病床，令聯網總病床數目增至2,800張，當中聯合醫院會增加36張急症內科病床、將軍澳醫院會增加10張日間病床，而靈實醫院就會增加40張延續護理病床。
他承認聯網在2018/19年度上半年流失較多醫護人員，而全年醫護流失率為6%至7%，與醫管局整體流失率相若，聯網在填補流失後，本年度會額外聘請30名醫生和127名護士，另會聘請53名專職醫療、120名支援人員，加上其他員工，共增聘475名員工，整體員工增多5.6%。
九龍東醫院聯網今日公布2019/20年度的工作計劃，其中將軍澳醫院開設了一間全新的日間手術中心，本月初啟用，提供外科、骨科、眼科、婦科等日間手術。（李澤彤攝）
譚錦添稱在本年度，聯合醫院每周會加開10個手術室節數，該院深切治療部亦料於下年起提供人工心肺服務；腫瘤科服務會擴展至將軍澳醫院，額外提供660個日間化療服務人次，將軍澳醫院也會設立新的復康中心，額外提供870個日間康復服務就診人次。聯網亦會就精神科及泌尿科服務增加450個專科門診新症就診人次，也會開展骨科及家庭醫學協作服務模式，額外提供2,000個家庭醫學專科門診就診人次及1,000個專科門診新症就診人次。
資深護師顏海狄介紹位於護士站的一塊智能儀表板，板上可顯示醫療人員及儀器的實時位置。（鄭翠碧攝）