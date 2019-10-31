將軍澳醫院新日間手術中心啟用　轉用智能儀器可看醫護實時位置

九龍東醫院聯網今（31日）公布2019/20年度的工作計劃，其中將軍澳醫院開設了一間全新的日間手術中心，本月初啟用，提供外科、骨科、眼科、婦科等日間手術，料每年可處理1,000宗手術。

該中心應用了智慧醫院的概念，是全港首間引入智能上傳系統、手術室智能儀表板的醫院，儀表板可顯示醫護人員的實時位置及醫療儀器的分布，有助醫護工作及提升效率。

聯網總共會增加86張病床，當中聯合醫院會增加36張急症內科病床。聯網在2018/19年度的醫護流失率為6-7%，本年度會額外聘請30名醫生和127名護士。