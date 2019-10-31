【醫療專業註冊】衞生署公布認證營養師、教育及臨床心理學家公會

衞生署3年前宣布推出「認可醫療專業註冊先導計劃」，為15個目前不受法例規管的醫療專業，包括心理學家、營養師等，推出「一個專業、一個專業團體、一份名冊」為原則的自願註冊。 署方今日（31日）公布，香港認可營養師學院、香港教育心理學家公會和香港臨床心理學家公會在「認可醫療專業註冊先導計劃」（先導計劃）下獲得正式認證，獲授權為認可醫療專業團體，分別負責管理營養師、教育心理學家和臨床心理學家名冊，以及處理涉及會員的投訴。

香港中文大學賽馬會公共衞生及基層醫療學院為先導計劃的獨立認證機構。根據學院的評估，上述三個醫療專業團體，均在團體的管治架構、運作成效、風險管理和質素改善、註冊標準、教育和培訓要求，以及名冊的管理符合認可標準。衞生署接納學院的建議，向該三個醫療專業團體發出正式認證。

香港認可營養師學院、香港教育心理學家公會和香港臨床心理學家公會獲准於其網頁及簽發予會員的註冊證明書上使用「認可標誌」，讓公眾容易識別。該3個醫療專業團體的會員亦可在名片上使用「衞生署認可營養師／教育心理學家／臨床心理學家名冊會員」的名銜。該3個團體亦負責促進會員的專業水平和處理涉及其會員的投訴。

為持續完善該三個醫療專業團體的運作，當認證有效期首年屆滿時，3個團體均須落實認證機構所提出的建議，並通過認證機構的審核，以符合3年正式認證的條件。