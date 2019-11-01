9000萬頭獎六合彩周六晚攪珠　馬會有「貼士」　港島5投注站關閉

由於本周二晚（29日）的六合彩萬聖節金多寶攪珠無人中頭獎，約7,500萬元多寶累積撥入至明晚（2日，星期六）攪珠，馬會估計頭獎10元一注獨中，可得9,000萬元。 馬會今日（1日）提供統計貼士，指11及24號，因最新情況，明日部分場外投注站會暫停服務或提前關閉。

馬會估計明晚六合彩一注獨中，可得9,000萬元，不少市民今日下午到中環史丹利街投注站買彩票。（梁煥敏攝）

本周二晚的萬聖節金多寶攪珠無人中頭獎，是2015年6月以來的第七次。之前六次為2015年端午金多寶、2015年暑期金多寶、2016年新年金多寶、2016年暑期金多寶、2018年新年金多寶，以及2019年復活節金多寶。

馬會指出，其中4個金多寶於翌期攪珠有人補中頭獎，四次攪珠中，有三次攪出了「11」號，是無人中金多寶翌期補中攪珠最旺號碼。而近期的幸運號碼則是「24」號，在24日，26日及29日攪珠中連續攪出。

明日（2日）的攪珠將於晚上9時30分舉行，截止投注時間為晚上9時15分。

+ 7 + 6 + 5

網民發起明日（2日）在港島集會及遊行。馬會今日（1日）公布，因應最新情況，明日港島五間場外投注站暫停服務，油尖旺三間投注站提前在下午6時停止服務，提醒市民可以使用其他場外投注處或渠道。

明天暫停服務的場外投注處為： 1. 中環天星 2. 灣仔謝斐道 3. 灣仔軒尼詩道 4. 銅鑼灣謝斐道 5. 銅鑼灣波斯富街