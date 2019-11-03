東涌填海前年展開　黃偉綸：進度理想　明年可移交土地予房署建屋

政府早前展開東涌新市鎮擴展計劃，並在東涌東填海，相關填海工程於2017年12月底展開。 發展局局長黃偉綸今日（3日）發表網誌時指，工程的時間和財務控制方面進度理想，有信心明年可移交第一批土地予房屋署，以供「打樁起樓」發展公營房屋，預計首批居民可於2024年第一季起遷入。

東涌新市鎮擴展計劃正進行填海工程。（發展局網站）

黃偉綸說，東涌東近岸填海造地130公頃，東涌西則不牽涉任何填海，但會平整土地及保育工作。他預計，首批居民可於2024年第一季開始陸續遷入。

他又指，整個東涌擴展計劃可提供約5萬個住宅單位，其中公營房屋佔3.2萬伙，另可提供逾80萬平方米的商業樓面面積，以容納超過14萬新增人口。整項填海及前期工程，預計會於2023年完成。

預留土地海濱長廊及綠化用地

黃偉綸指出，東涌東填海區的規劃兼顧發展和保育，會預留土地建造長約4.9公里的海濱長廊，以及24公頃的綠化用地，面積相等1.25個維園。

另外，工程期間會盡量減低對自然環境的影響，如以非浚挖式「深層水泥拌合法」填海，以減少施工時對水質的影響；利用循環再用的回收物料作填海物料，包括由碎石、瀝青、瓦礫等組成的惰性建築物料。

東涌東填海區的海濱長廊構想圖。（發展局網站）

首次引入生態海岸線

黃又指，東涌東擴展區是政府首次在工務工程中引入生態海岸線。當局加入模仿自然潮間帶的設計，提供生境讓海洋物種生長因此，日後的海旁將是由紅樹林和生態磚等組成的海岸線。