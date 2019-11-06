非禮女助手罪成　攝影師提上訴　指相信對方雙性戀兼同意親暱行為

男攝影師涉在工作室非禮已有同性伴侶的女助手，包括吻對方的耳朵，因此惹上官非。而他聲稱和助手關係曖昧，之前亦有調情，因此認為對方是雙性戀，在案發時同意涉案行為。惟裁判官拒接納說法，裁定他非禮罪成，並判社會服務令120小時。攝影師不服提出上訴，今(6日)在高院審理。攝影師一方指，助手一直未有報案，但遭女友追問「殺到埋身」，才謊稱被非禮。法官聽罷陳詞後，押後以書面宣佈裁決。

指事主被女友追問 才訛稱遭非禮

劉姓上訴人早前遭裁定，於去年8月15日在工作室內非禮涉案女事主，而涉案行為包括摸對方的腰和肚，又吻對方耳朵。惟上訴人在原審時指，自已和事主的關係曖昧。兩人在案發前曾調情，如事主曾坐上訴人的大腿。上訴人因此相信事主是雙性戀，亦在案發時認為她同意該些行為。

上訴人一方今稱，事主在指稱的非禮事件後，未有即時報警。她先把事件告知一名朋友，該名朋友告訴事主的女友，事主發生了不快事，女友遂追問事主。上訴人一方指，上訴人和事主在案發前有調情的行為，而事主因此未有把調情行為和指稱的非禮事件，告知女友。惟女友在他人告知下，追問事主，事主「殺到埋身」才訛稱遭非禮，而事主亦因此在事後一星期後才報警。

劉姓上訴人向高等法院提出上訴，法官今聽罷陳詞後，押後頒佈裁決。

認為事主有誣告的動機

惟原審裁判官認為事主未有誣告的動機，並認為沒有誣告的動機，可加強其作供的可信性。上訴人一方指，事主有誣告的動機，同時即使事主沒有誣告的動機，在法律上也不會加強其作供的可信性。上訴人一方認為，原審裁判官抱著「如果唔係真(指非禮事件)？都唔會投訴」的想法。

上訴人一方又指，事主指稱遭非禮後，曾用粗口責罵上訴人：「你戇X，好X嘔心」。惟有辯方證人供稱，認為上訴人和事主有地下情。法官譚思樂則指：「其實今時今日講粗口呢，好普通。」上訴人一方解釋，若事主遭非禮，又以粗口鬧上訴人，兩人處於敵對關係，旁人不會覺得他們有地下情。

律政司一方指事主有表達不滿

上訴人一方強調，案中沒有其他佐證，若只依賴事主的證供，定罪並不安全。

律政司一方則指，事主當時有提出對上訴人的身體接觸表達不滿，並於翌日辭職。對於上訴人指兩人在案發前曾調情，律政司認為說法並無基礎。

案件編號：HCMA267/2019