5G頻譜拍賣完成　中移動、香港電訊佔最多　料最快明年第二季啟用

通訊事務管理局辦公室今（6日）公布，四家流動網絡營辦商成功投得3.3吉赫頻帶內合共100兆赫頻譜，頻譜使用費總額為6.65億元。成功投得頻譜的分別為和記電話（0215）、香港電訊（6823）、數碼通（0315）及中移動香港。各電訊商取得的頻段數量接近，當中和記及香港電訊佔最多，均投得30兆赫；數碼通及中移動則各取得20兆赫。相關頻譜指配將於今年12月生效，有效期為15年。 連同上月的3.5吉赫及4.9吉赫頻帶拍賣，本港的5G頻譜均已競投完畢，計及基建時間，預料港人最快明年第二季可使用該服務。而中移動及香港電訊所佔的頻率範圍最多。

通訊事務管理局辦公室今（6日）公布，4家流動網絡營辦商成功投得3.3吉赫頻帶內合共100兆赫頻譜，頻譜使用費總額為6.65億元。（資料圖片）

通訊辦於今年7月公布拍賣5G頻譜時間表提及，3.3吉赫頻帶的頻譜每兆赫底價為200萬元，是次競投的中標價介乎每兆赫663萬至665萬元之間。通訊辦發言人指，成功競投人須在今年12月11日或之前，交付頻譜使用費，並交付履約保證金，而頻譜指配將於今年12月生效，有效期為15年。

在取得頻段數量方面，和記及香港電訊各投得30兆赫，各須繳付約1.995億元；數碼通及中移動則投得20兆赫，各須繳付約1.33億元。完成是次競投後，整體5G頻譜分配中，中移動及香港電訊分別以5.53億元和5.71億元，取得中頻譜3.3吉赫、3.5吉赫及4.9吉赫頻譜，而數碼通及和記則分別以3.85億元和4.01億元取得3.3吉赫及3.5吉赫頻譜。

此外，通訊辦在今年3月，以行政方式將兩條高頻段頻譜26吉赫及28吉赫，分配予香港電訊、數碼通及中移動三間電訊服務商，平均分配400兆赫。