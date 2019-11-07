兩校爆急性腸胃炎　共79學童受影響　聖母無玷聖心幼稚園停課三日

衞生署衞生防護中心今日（7日）正調查兩宗急性腸胃炎個案，分別是啟思幼稚園（馬灣），涉及學童共14男六女，年齡介乎兩至五歲，當中兩名入院學童的糞便樣本經化驗後證實對諾如病毒呈陽性反應；聖母無玷聖心幼稚園較上月新增39名受影響學童，包括15男24女，年齡介乎三至五歲，該校將於明日（8日）起停課三日。全部受影響學童情況穩定。

聖母無玷聖心幼稚園新增39名受急性腸胃炎影響學童，明起停課三日。（資料圖片）

第一宗急性腸胃炎個案是位於馬灣珀麗路8號的啟思幼稚園（馬灣），20名受影響學童自上月31日起陸續出現發燒、嘔吐及腹瀉，全部人均已求醫，當中兩名兩歲女童分別入住養和醫院及聖德肋撒醫院接受治療，經治療後已出院。該兩名入院學童的糞便樣本經化驗後證實對諾如病毒呈陽性反應。衞生署表示，該校毋須停課，經視察後認為衞生情況滿意。

另一宗個案是位於沙田文禮路31-37號的聖母無玷聖心幼稚園，根據校方提供的最新資料，衞生防護中心確認新增39名受影響學童，包括15男24女，介乎三至五歲，至今累計共有59名學童受影響。當中，46人曾經求醫，當中一名三歲女童及一名四歲男童需入住威爾斯親王醫院接受治療，女童經治療後已出院，男童則仍然留院，全部受影響學童的情況一直穩定。

衞生防護中心人員再次提醒聖母無玷聖心幼稚園採取措施預防急性腸胃炎。作為預防措施，該幼稚園將於明日至下周日（11月8至10日）停課，以在校舍進行徹底清潔及消毒。