警方向傳媒機構投訴示威記者　明報：理解同事　記協憂打壓

11月4日警方記者會，有記者在頭盔上展示「查警暴止警謊」的字句，警方要求記者離場不果，最後取消記者會，改為網上直播開場白。警方在記者會上，點名戴頭盔記者代表的傳媒機構，事後亦去信各機構，認為有關記者影響其他專業記者採訪的權利，剝削了公眾接受警方信息，「警方感到非常遺憾」。 《明報》回覆警方指理解同事心情，並提出9月曾致函警方，投訴有警員粗暴對待記者但至今未獲回覆；《立場新聞》總編輯鍾沛權回應指，公道自在人心。香港記者協會發聲明，指對警方的處理手法深表遺憾，促請警方盡快重啟溝通之門，並再次呼籲各傳媒機構，切勿對有關記者「秋後算帳」。

11月4日記者會上，六名記者戴上頭盔，展示「查警暴止警謊」字句，以表達不滿有警員針對前線記者。警方在記者會上點名明報、立場新聞、香港電台、端傳媒、香港獨立媒體和《am730》的記者，之後《am730》記者除下頭盔，由另一名立場新聞記者、記協執委陳朗昇戴上。

警方在6日去信各間傳媒機構，由警察公共關係科總警司謝振中代行。信中指記者在場內戴上頭盔，頭盔上貼上抗議標語，警方要求六人離場無效，要無奈取消記者會。 信中又指，任何人如對警方不滿，可以作出投訴，「記者會舉行場地絕非進行示威抗議的地方」，又指抗議行為影響其他專業記者採訪，剝削了公眾接受重要警方資訊，因此「警方感到非常遺憾」。

11月4日警方記者會，有記者在頭盔上展示「查警暴止警謊」字句。（資料圖片 / 陳浩然攝）

《明報》總編輯陳錦強今日（7日）回覆警方，指十分關注同事在採訪期間多次受到警員無理阻撓和暴力對待，理解同事的心情。陳又提及早於9月11日就警員粗暴對待明報記者去信警務處投訴，至今超過一個月未獲回覆，對此表示遺憾，「促請 貴處積極跟進，盡快交代。」

《立場新聞》總編輯鍾沛權回應指：「公道自在人心」。

警方去信傳媒機構，投訴示威記者。（立場新聞提供）

香港記者協會今日（7日）發表聲明，記協對警方的處理手法深表遺憾，憂慮當局是有意散播白色恐怖，並促請警方盡快重啟溝通之門，並再次呼籲各傳媒機構，切勿對勇於維護新聞自由的記者「秋後算帳」。

聲明中指，警方管理層一直對前線警務人員濫用暴力甚至任意拘捕記者的行為視而不見，即使業界多番要求會面，警方亦不為所動。「溝通之路既絕，同業迫不得已發起靜默行動，他們戴上頭盔，安坐於會場後排，沒有呼喊任何口號，亦沒有遮擋攝錄器材。在場其他未有參與行動的記者，也曾齊聲表明記者會可以繼續進行，無奈警方最終堅持單方面取消記者會。如今警方去信投訴參與行動的記者，而不正視業界的訴求，無疑是不解決問題，卻解決提出問題的人。」

聲明又指出，過去數月絕大部分警務人員執勤時均拒絕出示委任證，亦不會展示警員編號，加上以頭套或面罩遮掩容貌，不論公眾或記者，根本無從得知有關人員的身份，難以按照警方在投訴信件中的方法，向投訴警察課投訴。

記協對於警方先是借故取消記者會，後再藉詞打壓前線記者，深表遺憾。本會期盼警媒之間能夠互諒互讓，共同守護香港的自由、法治等核心價值。