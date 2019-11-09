【逃犯條例】港鐵今晚10點收車　輕鐵705線暫停服務

反修例風波持續，昨（8日）多區悼念周梓樂的集會演變成衝突。港鐵表示，所有重鐵車站，今日（9日）會投入服務，所有路線列車服務維持正常，但個別車站出入口或未能開放使用。

考慮到周末晚上風險較平日高，港鐵與相關政府部門進行風險評估後，今日港鐵各線（機場快線除外）、輕鐵及港鐵巴士服務將於晚上10時結束。有關安排將維持至周日（10日）。不過，由於設施受到破壞，輕鐵705線暫停服務；751、761P線，則維持11至20分鐘一班。



港鐵指，雖然多個車站現時仍有不少早前被破壞設施有待復修，但經港鐵員工努力，各項設施的復修進度已有改善。港鐵會因應實際情況，實施客流管理措施或作出車務調動，車站的無障礙設施，也可能受到嚴重破壞而暫停使用，請事先聯絡車站職員查詢。港鐵會繼續評估風險狀況，並有可能因應風險增加或再有鐵路設施被破壞而縮短服務時間。

此外，機場快線由頭班車起，提供來往香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務，香港站及九龍站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

因應政府及香港機場管理局要求，為配合機場實施的進出管制措施，機場快線服務，於今晚10時起調整如下： — 來往香港站至機場站的列車服務，約每10分鐘一班，不停九龍站、青衣站、博覽館站 — 香港站的市區預辦登機服務的截止時間，將維持在飛機起飛前90分鐘 — 九龍站的市區預辦登機服務，今晚9時起暫停

由晚上10時起，機場快線香港站，會實施人流管理安排，所有機場快線乘客，需要經過車站地面層指定通道，才能前往月台層乘車，現場會有港鐵職員協助乘客。

因應機場實施的保安要求，港鐵人員會協助機場保安及機管局人員，於該處（地面層）協助乘客檢查是否持有有效機票或登機證等文件。有關安排屬自願性質。如有需要，警方亦會協助機場保安及機管局處理。