【11.10新界】示威者上水堵路被捕　警拔實彈槍阻嚇衝擊者

多區今日（10日）爆發警民衝突。網上流傳有多名防暴警員曾進入清河邨籃球場，在場人士更需雙手貼牆等候查問。警方拘捕一人，又在邨口發放催淚彈。 不過有示威者拒絕散去，在清河邨一帶道路堵路。接近周一（11 日）凌晨1時，有便衣警拘捕一名涉嫌堵路的示威者，之後有數名蒙面示威者即衝前，一名便衣警拔出一把實彈槍示警，示威者即時散去，便衣警最終沒有開槍。

警方晚上在上水發射催淚彈，現場留有彈殼。（梁祖饒攝）

防暴警到籃球場截查

約晚上9時半，近百名警員進入籃球場。就網上圖片所示，有警員手持圓盾及長盾。現場人士指出，有年輕人在清河邨與區議會一名候選人口角。有街坊指該候選人報警，隨後有逾百防暴警到場，期間向在場人士搜身，並拘捕至少一人，警員也曾在邨口發放催淚彈。

涉事的候選人鄭仕蘭回覆《香港01》查詢時強烈否認上述講法，「我100%無可能報過警。」她解釋，今日下午3時至晚上8時半一直擺街站，期間未曾與人發生口角。直至晚上朋友致電，她才知道附近被警察包圍，她到場了解後，曾要求警察「放人」，惟被警員指罵，並驅趕她離場。

今屆上水清河選區的區議會候選人，除了有現任區議員藍偉良及鄭仕蘭外，亦有民主派袁浩倫。

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示威者破壞區議員辦事處

就記者現場所見，現場留有多枚彈殼，亦有過百市民聚集留守。事後在激進示威者破壞屬建制派的現任區議員藍偉良的辦事處。

在10時46分，近百警員再到達現場，惟未清場，只在場戒備。其後警方離場期間，有市民上前指罵警察，警方再放催淚彈，然後離去。

11月11日，上水有便衣警拘捕示威者途中，有數名蒙面示威者靠近，之後便衣警以真槍指向示威者。（黃浩謙攝）

數名示威者拒絕散去，在清河邨一帶道路堵路。接近周一凌晨1時，有便衣警拘捕一名涉嫌堵路的示威者，之後有數名蒙面示威者即衝前，一名便衣警拔出一把實彈槍示警，示威者即時散去，便衣警最終沒有開槍。防暴警再陸續增援，被捕示威者被帶上警車。