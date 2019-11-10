【11.10】麥當勞分店經理疑免餐廳內幼童嚇怕　拒防暴警搜查被捕

反修例示威持續，今日(10日)有網民發起「和你Shop」行動，呼籲市民到多區商場聚集抗議，其後演變為全港多區警民衝突。警方入夜後在荃灣繼續清場行動，晚上8時許在荃灣沙咀道及大河道交界組成防線戒備，期間欲進入大河道麥當勞內搜尋示威者，由於餐廳已經落閘，姓李的經理以休息及私人地方為由拒絕警察內進，防暴警向他作出警告後，以阻差辦公為由拘捕該名餐廳經理，並帶到荃灣警署。 據記者了解，事發時該名李姓經理考慮到有大批食客仍在餐廳內，當中有不少小朋友在內，於是「落半閘」並拒絕警員入內搜查，避免場內的小朋友嚇到。

警方周日晚上在荃灣繼續清場行動，晚上約8時45分左右在荃灣沙咀道及大河道交界組成防線，並逐步推進，期間發射多枚催淚彈，當時位於附近的大河道麥當勞分店已「落半閘」。

據了解，當時姓李的餐廳經理於門外看守，期間有防暴警察試圖進入餐廳搜查，該名經理為確保食客安全為由拒絕開門，警員曾作警告但仍被拒入內，最後以阻差辦公為由拘捕他，並對他搜身及自行打開鐵閘進入餐廳內搜查。

疑怕小孩被嚇怕拒警入內

據悉，該名李姓經理於該分店工作大半年，過去曾於其他分店工作多年，對於餐廳的運作及應急措施非常了解，由於當時街上傳出催淚彈氣味，加上有大批食客仍在餐廳內進食，當中不少是家長帶同小朋友在內，於是決定即時下半閘，待所有食客離開後才正式提早暫停關門。據知，該經理拒絕警員入內的主要原因，是害怕令場內的小朋友被嚇到。

而有網上影片拍到，防暴警進入店內後，有餐廳內進食中的小朋友被嚇哭。

該名李姓經理現時被帶到荃灣警署，餐廳營業經理跟律師正到場了解情況。據了解，該李姓經理的太太感到擔憂，希望麥當勞能夠盡量幫忙。

香港麥當勞發言人指，時刻以僱員及客人安全為首要考慮，高度重視有關事件，並正了解事件詳情。同時，正盡力聯絡有關僱員及其家人，以提供所需的支援。