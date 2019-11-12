【逃犯條例】涉7.14沙田衝突被告疑參與集會再被捕　被取消保釋

7月14日沙田爆發衝突，3名男子被控暴動及有意圖而傷人等罪，案件今（12日）於區域法院提訊。控方申請撤銷首被告梁柏添的保釋，指他在保釋期間，因參與集會再次被捕，認為他重犯機會高，惟辯方認為證據基礎不足。法官批准控方申請，將梁還押看管，案件押至下年1月21日再訊。

被告梁柏添（23歲）、龔志遠（49歲）及李文謙（16歲）同被控一項暴動及有意圖而傷人罪。

他們被控於今年7月14日在沙田新城市廣場一期三樓398號舖及383號舖外，連同其他身份不詳的人暴動，及意圖傷害張歷恆及郭兆恒。梁及龔另被控一項對他人身體加以嚴重傷害及暴動罪。

一名被告11月被截查拘捕

控方申請撤銷首被告梁柏添的保釋，稱他在保釋期間，參與11月2日在維園舉行的候選區議員集會，並於軒尼詩道的橫巷遭警方截停及拘捕，指他重犯機會高。控方又指雖未有在被告身上搜出可疑物品，但他附近有23個防毒面罩、士巴拿、鐳射筆等物品，疑是在場人士棄置。

辯方質疑保釋條件不能箝制集會自由，又稱未能證實該物品與被告關係，認為證據基礎不足。法官高勁修批准控方申請，被告須還押看管，及批准次被告龔志遠宵禁改至早上6時完結。

案件押至下年1月21日再訊。

案件編號：DCCC813/2019