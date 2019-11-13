【11.13三罷】教育局：學生家長可視乎情況　決定子女是否上學

撰文：倪清江
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網民連續兩日發起「三罷」行動，昨日（12日）第二日的示威衝突升級，多區堵路嚴重，港鐵車站更連環遭到破壞。今是（13日）是「三罷」行動第三日，港鐵東鐵線停駛；由於路面情況甚差，九巴龍運及新巴城巴幾近全停，只有共約60條線維持有限度服務。
特首林鄭月娥昨日堅拒停課，「貿然將香港一些正常的活動停了下來，將會跌入這個圈套，造成香港社會停擺的現象」。不過教育局今早7時半發出「特別布告」，稱因應今日交通及突發事故情況，部分主要交通幹道嚴重受影響，宣布學生家長可視乎情況，決定子女是否上學，並應盡早通知學校，仍堅拒宣布全港停課。
早上7時半，在港鐵旺角站，有穿校服的女生已準備上學。（麥凱茵攝）
教育局強調，學校必須保持校舍開放，並盡量安排足夠人手妥善照顧返學校的學生，與家長保持溝通，並確保在安全的情況下才讓學生回家。
教育局再次提醒學生，必須時刻以安全為大前提，切勿在街上流連或前往可能有危險的地方，更不可參與違法活動。局方會與學校保持緊密聯繫，因應情況提供適切的支援。
有學生出門才知學校已決定停課。（麥凱茵攝）
有家長在彌敦道與身穿校服的兒子幫助清理路障。媽媽表示，最初想與兒子上學，但學校已宣布停課，稍後會帶他回家。