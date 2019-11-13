【11.13三罷】教育局：學生家長可視乎情況　決定子女是否上學

網民連續兩日發起「三罷」行動，昨日（12日）第二日的示威衝突升級，多區堵路嚴重，港鐵車站更連環遭到破壞。今是（13日）是「三罷」行動第三日，港鐵東鐵線停駛；由於路面情況甚差，九巴龍運及新巴城巴幾近全停，只有共約60條線維持有限度服務。

特首林鄭月娥昨日堅拒停課，「貿然將香港一些正常的活動停了下來，將會跌入這個圈套，造成香港社會停擺的現象」。不過教育局今早7時半發出「特別布告」，稱因應今日交通及突發事故情況，部分主要交通幹道嚴重受影響，宣布學生家長可視乎情況，決定子女是否上學，並應盡早通知學校，仍堅拒宣布全港停課。