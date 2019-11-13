【11.13．港九全日總覽】警與示威者旺角警署外對峙　對戰至深夜

再有網民今日（13日）早上發起三罷行動。加上受路面狀況影響，大部份巴士線停駛；另外東鐵線亦全線停駛。《香港01》直擊港九各區最新情況。

【02:00】警方在彌敦道衝前向示威者，另一小隊由西洋菜南街包抄入彌敦道。期間曾開數槍。

【01:58】示威者再向警署方向掟汽油彈。

【01:50】有警員由高處向示威者開槍，示威者隨即向警署投擲汽油彈，警員隨即再施放多發催淚彈。

【01:32】警方於旺角警署高處，發射多枚催淚彈。有警員在警署作出廣播：「你哋啲鐳射筆對我地冇作用㗎，我哋有曬裝備。」

【01:23】示威者再將防線推前，在旺角警署對出的彌敦道設置路障。

【01:18】大批示威者取來大量鐵板，再度築起路障。

【01:00】警方出動水炮車，駛至太子道西橋上，向下方彌敦道的群眾射出水柱。示威者向後散去，水炮車則向前往大角咀方向駛走。

【00:57】政府深夜發聲明，指連續第三日在全港各區出現違法示威活動，嚴重影響其他市民。又指有暴徒趁機在不同地區作出縱火、投擲汽油彈、襲擊其他市民等暴力行為，危及市民安全。港府對示威者以至暴徒的違法及暴力行為予以嚴厲譴責。政府發言人指，示威者及暴徒罔顧法紀，剝奪其他市民的自由和權利，特區政府予以嚴厲譴責。在交通受阻的情況下，港府感謝公務員、公共服務提供者及各行各業的市民緊守崗位，以及體諒僱員情況並作彈性安排的僱主。

【00:52】示威者再向前推進。

【00:48】面對示威者叫罵，警署廣播「你過嚟啦，你過嚟我哋就會打你架喇。」現場示威者再組傘陣，並不斷掟玻璃瓶在路面。

【00:44】在旺角警署外，大批示威者仍未散去，有人向路面投擲玻璃瓶，地面有大量雜物。現時防線推至太子道西交界，並設置路障。

【00:35】在九龍塘浸大，有黑衣人指，將先休息一下，各人四處散去。

【11月14日．00:16】大批防暴警及速龍小隊成員衝向聚集群眾，拘捕最少3人。

【23:56】在九龍塘浸大，黑衣人開啟一個消防栓並向外放水數秒。

在浸大，有黑衣人打開消防栓放水數秒。(侯彩琳攝)

【23:52】旺角再度施放多發催淚彈。旺角警署內廣播，「瞄住佢哋，瞄住呢啲拎汽油彈嘅人。」

【23:48】在九龍塘浸大，黑衣人搬出一張跳高墊作為路障。

【23:46】旺角警署，警方向太子道西施射催淚彈。

【23:41】有黑衣人向旺角警署外掟汽油彈，警再放多枚催淚彈還擊。現時示威者後撤後再組傘陣。警署再作廣播：「繼續啦！繼續啦，你哋咁做係無用架，浪費晒啲嘢」

【23:35】在九龍塘，黑衣人仍在浸大逸夫行政樓對出聚集，並設路障。

【23:28】紅隧收費亭的火種已撲滅。

【23:26】警方於旺角警署，有示威者推進防線並投擲數個燃燒彈，防暴警隨即發射7、8枚催淚彈還擊。

【23:25】有兩名黑衣人到解放軍軍營圍欄旁向內張望，在場其他黑衣人立即出聲制止，大叫「唔好搞軍營」。

【23:24】消防員到場，開始灌救。

【23:20】紅隧有收費亭起火，火勢猛烈。

【23:12】理工大學多個出入口堆滿雜物。

【22:59】在晚上10時半至11時期間，九龍塘浸大有黑衣人數次與解放軍軍營內軍人口角，期間軍人曾持槍。而在黑衣人於窩打老道「快閃」設路障期間，亦有軍人持槍在軍營內觀察。

【23:06】在旺角警署，警方廣播稱現場人士正參與非法集結，呼籲各人盡快離開。

【22:50】彌敦道有電箱起火。

【22:30】在旺角豉油街，有人欲撬開商務印書館鐵閘但未成功。

示威者在長沙街對開彌敦道焚燒雜物，包括枯樹枝及樹葉。(羅國輝攝)

【22:20】示威者在長沙街對開彌敦道焚燒雜物，包括枯樹枝及樹葉。

【22:10】在九龍塘窩打老道，消防到場撲滅起火路障。

【22:00】在旺角彌敦道山東街交界，示威者再築路障，並用磚塊砌出「磚牆」。

【21:42】在旺角，在亞皆老街及旺角道交界疑爆水喉，冒出水柱。由於示威者在兩街均設路障，車輛需繞路行駛。

【21:40】在旺角，防暴警在彌敦道再發射催淚彈。

【21:35】九龍塘窩打老道上橋車路口有示威者用雜物築起防線，並點火焚燒，冒起濃煙。現場燃燒鐵欄、竹枝、玻璃，並傳出多次爆炸聲，火堆冒出濃濃黑煙。

【21:30】亞皆老街72號附近起火，傳來多次爆炸聲，消防人員到場處理。

【21:27】有市民大聲追罵防暴警，警方隨即被發射催淚彈。

【21:24】防暴警向太子方向舉藍旗及黑旗。

【21:22】防暴警曾在彌敦道及豉油街交界舉黑旗，又有警員曾入「紅茶」餐廳，未知是否追截示威者。

【21:14】在西灣河，裝甲車在筲箕灣道撞路障，有街坊在樓上怒罵「整花架車啊」。

【21:12】在中環，警方出動吊臂車在現場清走路障，有交通警用掃帚掃街。

【21:16】防暴警先後向油麻地及登打士街方向舉藍旗，呼籲聚集「暴徒」立即離開，又叫示威者停止向警察射鐳射光，否則用催淚煙或橡膠子彈作驅散。

【21:06】防暴警在彌敦道向油麻地方向舉黑旗。

【21:01】有黑衣人掟汽油彈，警出動裝甲車及水炮車。防暴警隨即快速向前推進，分別從太子及油麻地方向包抄，在登打士街雜物疑因汽油彈而起火，警員禁止記者繼續前進，並用槍指向記者。警方指行動中拘捕兩名示威者，但拒絕記者趨前查看。

【20:59】在西灣河，一名穿白衫、格仔外套的男子一度被多名防暴警包圍，其後被截查。

【20:50】紅隧九龍出入口收票亭，有黑衣人突然出現並掟汽油彈，現場多個收費亭起火、玻璃窗被打破。有職員隨即用滅火筒撲救。

【20:48】在西灣河，有人被防暴警制服，期間有警員情緒激動呼喝在場傳媒向後退：「走唔走啊」、「對面馬路影啊」。

+ 2

【20:42】旅遊巴已駛走，被捕者再上另一間警車，之後再有另外一部旅遊巴運送多名女性被捕人士。被捕人士登上旅遊巴後，每名被捕者旁邊坐着一名防暴警員。其中一名被捕者為外籍人士，他上旅遊巴後，警員曾在他身上拿出電話，並多次試圖將電話靠近他面貌，以試圖解鎖電話。

記者現場觀察，今次警察拘捕多名人士，需要一架警車及兩部旅遊巴才能送走全部被捕人士。現時警員已逐漸撤離現場。

記者重返剛才警員將所有被捕人士押到戲院里的後巷，地上遺有血跡。除了血跡外，懷疑有被捕者留下黑色背包，內有鎖匙。另外現場亦有一個紙袋，當中有口罩，亦有多張印有介紹投資資料的紙張，懷疑與被捕人士的職業有關

【20:42】旅遊巴已駛走，被捕者再上另一間警車，之後再有另外一部旅遊巴運送多名女性被捕人士。

【20:40】示威者在山東街及彌敦道交界，組成傘陣防線。

【20:36】警方再於彌敦道施放多枚催淚彈，現場濃煙密佈。有催淚彈在周生生門外起火，示威者向油麻地方向後退。

【20:28】在旺角，示威者目前在山東街及彌敦道交界聚集，有警車持續在亞皆老街及彌敦道交界戒備，有示威者向太子方向丟磚，以及敲打交通燈發出響聲。

【20:22】西灣河筲箕灣道有多處路障，馬路上鋪滿磚塊，亦有雜物燃燒，多名防暴警到場後，一度追入內街。

【20:18】在旺角，彌敦道近山東街的中國銀行前，示威者築起的路障著起大火，期間傳出一下巨響。黑色濃煙直上數層樓高，消防員在5分鐘後到場滅火。

【20:18】在中環，被捕人士帶上旅遊巴離開。旅遊巴內懷疑熄燈，外面記者不能拍攝車內情況。

【20:14】在旺角，彌敦道近山東街的中國銀行前，示威者築起的路障著起大火，期間傳出一下巨響。

【20:11】在中環，防暴警仍在拘捕行動，但記者未能拍攝過程。記者發現，有參與行動的防暴警，在服飾上展示「行動呼號」的位置，放裝了其他物件遮蓋其識別編號。

【20:00】約晚上八時，城市大學劉嗚煒學術樓的外牆棚架起火。現場所見有五架消防車及一架救護車在場支援。消防接報到場後，拖了一條喉及架起雲梯灌救，於八點將火撲滅，現場所見無人受傷。

【19:47】在旺角，防暴警在窩打老道開咪呼籲在彌敦道近碧街位置人士立即離開，否則被視為「非法集結暴徒」，其後防暴警未舉黑旗情況下，發射兩發催淚彈，其中一發險中記者手機。

【19:47】在中環，警方將逾20人押到中環戲院里附近，有警員要求他們將頭向下，坐在地下頭部向牆，又不斷要求記者向後退，阻隔記者拍下過程。

+ 3 + 2

【19:40】在香港大學外薄扶林道，約有50名黑衣人以鐵柵、膠水馬築路障。

【19:40】警方曾於中環施放胡椒球彈，防暴警其後走上蘭桂坊，不少外藉人士咳嗽及流眼水。在皇后大道中一帶，多人被捕。有被捕人士身穿恤衫或非黑色衣物。

【19:38】在中環，有衝鋒車衝破路障，警方速龍小隊成員拘捕一人。

【19:37】在旺角彌敦道登打士街交界， 有市民向警方挑釁指罵，防暴警隨即向他發射疑似胡椒球彈。現場市民在四處走避，不時傳出咳聲。

【19:34】創興廣場已落閘，有部份市民留在內未能離開。

【19:31】防暴再於旺角舉起黑旗，並逐步向油麻地方向撤退。

【19:28】警方已於旺角彌敦道，發射催淚彈。

【19:27】防暴警不斷要求記者後退，並指不退後會開槍。現時內街已罕見人跡。

城大劉鳴煒學術樓外圍裝修棚架起火。

【19:23】防暴警不容許記者在彌敦道行人路向前行，現時記者只能站在豉油街，警方又要求內街的市民立即離開，否則立即發射催淚彈。

【19:21】在旺角， 防暴現時在彌敦道近登打士交界向旺角方向推進，期間有防暴警向內街發射胡椒球彈。

【19:18】在旺角，防暴已舉黑旗，警告將放催淚彈。

【19:00】有示威者於紅隧口快閃堵路，並於行人天橋堆滿雜物。

+ 6 + 5 + 4

【18:52】在彌敦道近油麻地咸美頓街的黑衣人，開始折返旺角方向。

【18:49】防暴警指，將會展開清場行動，現場仍有大批人圍觀。

【18:45】防暴警在彌敦道近油麻地位置作出呼籲，要求在巴士站候車的市民立即離開，又以大光燈照向示威者，附近商店隨即關門。

【18:43】在旺角，防暴警舉起藍旗。

【18:38】數名防暴已於彌敦道近窩打老道落地，現場消息指警方曾發射胡椒球槍。

+ 4 + 3 + 2

【18:30】在觀塘，防暴警在觀塘道舉起藍旗，警告在場人士盡快離開。有數十人原本在觀塘道上行人天橋圍觀，警方舉藍旗後人群已散去，警方現封鎖該橋。

【18:25】在旺角，示威者的路障在彌敦道及山東街交界為起點，逐步往油麻地方向設路障，行車路上滿佈磚塊。

【18:22】在九龍塘，浸大上空再有直升機盤旋。

【18:12】在旺角，示威者在彌敦道及山東街交界用竹枝、磚塊等設置路障，同時有數部警車在彌敦道及亞皆老街交界戒備。

【18:06】在中環，示威者在雪廠街、遮打道一帶，繼續設置路障。

【17:59】金鐘太古廣場提早關門。

【17:55】浸大對開聯合道，黑衣人繼續設置路障，地上大量磚塊。

示威者於遮打道設路障。(王潔恩攝)

【17:50】在中環，示威者於遮打道再設路障。

+ 2

【17:35】在觀塘，防暴警察到達裕民坊。他們清理各處路障。

【17:33】在中環，有示威者將木板、雪糕桶等路障放置在中環站G出口。

【17:33】在紅隧，住港島入口的馬路同樣有路障。

+ 3 + 2

【17:20】有示威者用大量磚塊組成路障，堵塞觀塘道及裕民坊。

【17:18】防暴警察到達浸會大學校舍外的聯合道。

【17:15】示威者重返暢運道天橋，並重新布防。

【17:11】浸大發內部電郵，指由於附近交通阻塞嚴重，呼籲教職員盡快離開校園。

【17:09】在紅磡，所有黑衣人已撤離連接理大及紅磡火車站的暢運道天橋。紅隧職員正陸續清理雜物。

【16:56】在紅磡，紅隧收費亭有黑衣人快閃堵路，上面行人天橋亦被放置雜物阻塞，現場交通受阻。有部份黑衣人由行人天橋上，向下拋雜物。

【16:50】在九龍塘浸會大學外，有消防員到場處理起火交通燈。

【16:42】在藍田啟田道迴旋處，兩名科大編委及科大電台記者在採訪期間被截查，警員指稱他們是假記者，又指其組織只屬功課性質。兩人其後被警員放行，兩人透露遭警方查問個人資料，強調未有阻礙警方的工作，亦持有蓋上校印的記者證。

現場一帶道路有雜物堵塞馬路。

【16:36】在九龍塘，聯合道及聯福道交界的交通燈被破壞，隨即起火。

【16:30】在九龍塘，解放軍營內有數名軍人持槍巡視，隔著網可看見聯合道情況。有軍人以普通話叫記者「不要拍照」。

【16:28】有黑衣人向中環站D出口掟汽油彈，但隨即有人用水淋熄。

【16:25】在九龍塘，浸大逸夫行政樓門外至浸會醫院一帶，有約80至100人聚集，他們得悉有警車在九龍塘一帶駛至校園附近，即高呼「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」。

皇后大道中有示威者設路障。(王潔恩攝)

【16:09】在中環：皇后大道中有示威者設置路障，現場交通受阻，有車輛要調頭駛走。

【16:00】在九龍塘，浸會醫院對開聯合道放滿膠馬及磚頭等路障，地上亦擺放了傘陣。現場有人大叫：「無人理我哋呀。警察又唔見我哋，錢大康又唔見我哋，我哋係孤兒呀！」

【15:34】旺角通菜街附近一帶部份排檔未有開檔。有檔主估計，受到近日堵路示威影響，現時有約一半檔口未有營業。被問到會否擔心今日旺角一帶情況更惡劣，該檔主指，「年輕人有年輕人理想，我有我哋要生活」，為生計仍堅持開檔，預計當示威者攻佔彌敦道後，就會即時收檔。

【15:15】在中環，超過70人聚集在德輔道中叫口號，有人身穿黑衣，亦有人著一般辦公室的裇衫西裝，戴口罩現身支持。德輔道中沿路已設磚頭及路障。

+ 4 + 3 + 2

【14:41】示威再堵干諾道中，正於干諾道中一帶設路障，現場交通受阻

【14:25】防暴警察於德輔道中清場時，突然跑入德忌利士巷追捕兩名女學生，其後放行。該兩名穿著校服的女學生事後向記者表示，二人於附近學校就讀中五，事發時僅是路過現場歸家，突然被防暴警察指向二人。當時二人感到驚慌，故打算跑進後巷離去，卻有多名警員追截。二人稱當時未有戴口罩，後巷內被警員搜身及書包，當時有女警在場。二人又引述警員向她表示已攝錄二人的樣貌，並記下她們的身分證號碼，稱日後可以非法集結罪控告二人。二人稱當時只有兩個人同行，加上僅在歸家途中，對突然被追捕感到「無言」。

【14:00】警員在中環要求示威者除口罩，表示否則會用武力

【13:50】 理大對出康莊道天橋入口已被示威者全封，暫時未見到有警方布防；另外，畢打街亦有兩名男子被制服。

【13:45】浸會大學外聯福道有人以膠馬及磚頭等設置路障，有數輛私家車受阻後掉頭駛離；此外，有黑衫人在浸大對出窩打老道開始築路障

【13:29】再有防暴警察到中環增援

【13:20】被制服男子，剛才衝向警方，然後多名防暴警察將他制服在地，惟男子手上並無任何武器。

【13:12】中環聚集人士，沿馬路走上交易廣場，對香港交易所叫口號；期間有一名男士於交易廣場天橋外，拉住一名女士，待防暴警察到場，將該名女子制服，當時該名女士大叫： 「唔關我事㗎」。

後來防暴衝上在天橋制服一男一女。

+ 9 + 8 + 7

【12:50】九龍塘浸大逸夫行政樓，有約20名黑衣人坐在門外梯級守候，暫未有人繼續在聯合道設置路障。

【12:45】在中環，馬路上的示威者呼籲橋上的市民參與行動，高呼「落嚟」，又稱「中大啲學生好慘。」

【12:37】有示威者走出干諾道中，於環球大廈對出十字路口設路障；另現場有消防車抵達畢打街、德輔道中交界。

【12:35】示威者以竹枝於德輔道中設置路障，大部分車輛於恒生銀行總行的路口轉走。德輔道中多間原本有營業的商店已關門，環球大廈落閘。

+ 8 + 7 + 6

【12:17】數十名示威者走出德輔道中、畢打街交界阻塞道路。現場約有100人走出馬路，他們以磗頭、雪糕筒堵塞馬路，並高呼口號。期間有一名外籍女子指罵一名戴上口罩的女子，要求她脫下口罩，又指聚集人士不實際「not realistic」。

+ 3 + 2

【12:15】紅磡理工大學V座天橋上，有超過20名黑衣人將椅子、回收箱等雜物堵塞在天橋中間。並且將雜物投下至通往紅隧的漆咸道南。

【11:58】 中環置地廣場外、德輔道中與畢打街交界，約有50名人士聚集，部分人戴上口罩。他們於行人路上高叫「光復香港、時代革命」口號。

【11:50】 中環置地廣場落閘，只開放皇后大道中入口；原本於德輔道中、環球大廈外的防暴警察已撤離。

【11:52】在西灣河文娛中心外的一段筲箕灣道，有示威者以大量磚塊作路障阻塞交通。

【11:37】 有一列車抵達太子站，職員指列車以觀塘站作尾站，有部份乘客選擇上車離開太子站。但列車停留一分鐘後駛走。

【11:29】太子站月台乘客隆續離開。有港鐵職員被乘客包圍，不滿港鐵安排，有人指對現況感到害怕，希望可以安排接駁巴士盡快離開太子。

+ 3 + 2

【11:26】有在月台人士質問港鐵職員是否報警，現場消息指有人已經就列車開出受阻報警。

【11:18】港鐵觀塘線除旺角站外重開，在太子站，有不少市民到站內乘坐港鐵。在太子站月台，有示威者阻礙車門，車廂內有人與示威者口角，質疑對方影響他上班，站內隨即宣布列車暫停，但有市民拒絕落車。

【11:03】又一城多個玻璃大門被打破，均以膠帶圍著。部分大門外有保安員駐守。保安員稱，又一城內的玻璃碎及散落一地的破爛物件仍未清理好。

【10:42】在旺角，部分防暴警員推進至雅蘭中心對開彌敦道。

【10:38】較早時港鐵中環站往柴灣方向的月台，多架列車服務受阻，停留於月台上多次開關車門。期間有人於列車關上前衝入車廂後離去，同時有乘客發生爭執，一名男子疑不滿有乘客指他刻意妨礙車門關上，指自己僅站得較貼近車門，而事實上當時車廂內站滿乘客。及後有四名軍裝警察到達月台，他們於月台上巡視及停留約10分鐘後離去。

【10:30】 旺角彌敦道速龍小隊截查途人身分證及隨身物品。

【10:24】海洋公園宣布，人手資源受公眾活動影響，園内有部份景點設施將延遲或未能如常開放，公園今日只會提供有限度之設施。

【10:17】在旺角，食環署的督察指正在工作，未能回應為何不向清潔工分發口罩。

【10:14】在九龍塘聯合道，警員拘捕兩名示威者。

【10:06】旺角仍然有濃烈的催淚煙味道，不少途人要掩鼻而行。有清潔工因氣候敏感要走到一邊休息，亦有清潔工指口罩數量不夠。

+ 3 + 2

【09:14】較早前有示威者在九龍塘窩打老道、聯合道交界放置雜物阻塞交通，防暴警察到場後清理現場雜物後離開，現場路面回復行車。

【09:06】旺角彌敦道及亞皆老街交界的警員舉行藍旗，呼籲現場市民離開並清理路障，同時要求記者退至較遠處，有警員一度推撞記者。

+ 2

【09:03】 大批防暴警員由旺角警署增援再到旺角彌敦道清理路障

【08:45】警方抵達彌敦道、亞皆老街交界，示威者即離開。有市民提出自發清理路障，現場警員對此表示感謝，警員同時清理路障。

【08:31】旺角現場有市民自發將部份路障清走。

【08:22】現場消息指警察到達旺角，示威者現時在彌敦道、亞皆老街交界一帶聚集，並於十字路口設置路障。

【08:13】在旺角彌敦道近銀行中心港鐵站有人打鬥。多名市民嘗試清走路障，其中一人將竹枝擲向示威者，另有一人搬走竹枝。多名黑衣示威者追打搬走竹枝的男子，該名男子被示威者打至頭部流血，期間有途人勸阻示威者停止施襲。及後傷者報警並逃入一幢大廈內。

彌敦道路面仍有不少雜物，包括警察射出的催淚彈殼。（麥凱茵攝）

+ 8 + 7 + 6

【07:50】大圍交通交匯處迫滿人群，前往石籬及荃灣的小巴的排隊人龍不斷，「打蛇餅」，令人難以分清隊頭或隊尾。有市民指，已等候一小時仍未能上車。有市民疑似插隊，即引起現場人士鼓燥，被要求即時下車。

【07:47】彌敦道有市民自發清理路堵及雜物。有婆婆指要看醫生，所以要清路路障開路。另有男街坊指見到堵路情況感傷心，故特意帶同手套來清理。

【07:38】在大圍，不少等候的士的市民若目的地相近，會選擇一起乘坐。有市民表示，在另一位置等候的士期間，有的士會即時議價，到長沙灣每位收100元。

【07:40】九龍塘浸大對開，多名示威者用磚塊堵塞聯合道；而歌和老街與窩打老道交界，則有人縱火燒路障。

+ 2

【07:30】

以下車站已經關閉，列車亦不停有關車站：

-東鐵綫：旺角東、沙田、火炭、大學、大埔墟、太和、粉嶺、上水、羅湖及落馬洲站

-荃灣綫及觀塘綫：旺角站

-將軍澳綫：將軍澳站

-西鐵綫：屯門站

其他車站可能隨時關閉，而未能預早通知。

東鐵綫車務狀況：全綫暫停服務

由頭班車起，機場快綫恢復提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務。

因交通意外，龍翔道往荃灣方向近畢架山花園的快線現已封閉。

駕駛人士只可使用餘下行車線行車。

現時上址交通繁忙。

輕鐵505、507、614、614P、615P、705、761P及751P綫暫停。

610及615綫將維持屯門碼頭至洪水橋站的服務。

751綫屯門區由河田站改道，經山景站返往天水圍區。天水圍區將由天榮改經濕地公園，天逸，頌富及天耀站並返回屯門方向。

706綫維持正常服務。

因道路狀況，以下的公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：

以下巴士路線維持有限度服務，其餘路線暫停服務:

港島區路線：

8X,9,10,14,15,19,27,38,41A,42,43M,48,70,72,72A,73,78,85,90,94A,95,95C,96,97A,98,592,595,788,789

九龍及新界區路線：

3D,3M,7M,12,29M,31M,32M,36M,59M,66M,68M,98A,211A,213M,213S,235M,249M,B3,B3A,B5,R8

過海路線：

930,930A,930X,962,962B

機場路線/北大嶼山對外路線：

A33X,A36,A37,A43,A10,A11,A21,A22,A29,E11,E11S

大嶼山北部穿梭巴士:

S52,S52A,S56,S64

港鐵巴士:

港鐵巴士全線暫停服務。

電車服務：

只提供介乎堅尼地城至柏架山道(來回線)及跑馬地圈之間的電車服務。



因應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：

香港

-上亞厘畢道及下亞厘畢道的連接路

-薄扶林道介乎士美菲路及皇后大道西

九龍

-亞皆老街介乎櫻桃街及彌敦道

-歌和老街近達之路

-歌和老街及窩打老道的交界

-彌敦道介乎太子道西及窩打老道

新界

-南運路(往大埔中心方向)不能左轉大埔中心巴士總站

-大埔太和路近大埔中心

-安慈路介乎汀角路及大埔中心

-新運路及智昌路的交界

-屯門鄉事會路及杯渡路的交界

-吐露港公路(往沙田方向)近元洲仔

-吐露港公路(往上水方向)近香港中文大學

-青山公路－元朗段近鳳翔路

-震寰路及杯渡路的交界

以上路段的公共交通服務受阻、改道或暫停服務。

以下巴士路線維持有限度服務，其餘路線暫停服務:

港島區路線：

8X,9,10,14,15,19,27,38,41A,42,43M,48,70,72,72A,73,78,85,90,94A,95,95C,96,97A,98,592,595,788,789

九龍及新界區路線：

3D,3M,7M,12,29M,31M,32M,36M,59M,66M,68M,98A,211A,213M,213S,235M,249M,B3,B3A,B5,R8

過海路線：

930,930A,930X,962,962B

機場路線/北大嶼山對外路線：

A33X,A36,A37,A43,A10,A11,A21,A22,A29,E11,E11S

大嶼山北部穿梭巴士:

S52,S52A,S56,S64

港鐵巴士:

港鐵巴士全線暫停服務。

電車服務：

只提供介乎堅尼地城堅拿道西至跑馬地之間來回線的電車服務。

香港站及九龍站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

因車多關係，以下路段的交通仍然繁忙

-大埔公路–沙田段(大埔方向)

-大老山公路(大埔方向)

駕駛人士行經上述路段敬請忍讓及小心駕駛。

【07:19】在大圍港鐵站外的士站，有過百人排隊等車。有兩位不願具名的女士指，六時半已抵達的士站，但等候半個小時仍未可上車。兩人均指，上司對遲到稍為有微言，但她們未有刻意提早上班，「預咗係咁，let it go ，番到就番。」她們表示，不會怪責示威者，明白他們行動目的，「燥都係燥番工嘅人啦。」

記者在現場嘗試以Uber查看大圍往九龍塘及中環的車費，其中往中環車費分別是逾600元和近280元；往九龍塘則需過百元或逾250元。